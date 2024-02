Štatistika: Počet žiadateľov o azyl v EÚ vlani prekročil jeden milión

Valletta 28. februára (TASR) - Počet žiadateľov o azyl v krajinách EÚ vlani prevýšil hranicu jedného milióna a vzrástol o približne 18 percent v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výročnej správy Agentúry Európskej únie pre azyl (EUAA) zverejnenej v stredu, informuje TASR podľa agentúry DPA.



EUAA, ktorá sídla na Malte, zaznamenala vlani v 27 členských krajinách EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku celkovo 1,14 milióna žiadostí o azyl. Z údajov agentúry vyplýva, že najviac žiadateľov opäť pochádzalo z vojnou zmietanej Sýrie. Po Sýrčanoch nasledovali žiadatelia o azyl z Afganistanu. Koncom minulého roka po vypuknutí vojny v Pásme Gazy sa zvýšil tiež počet Palestínčanov, ktorí chceli prísť do Európy.



Nemecko zostáva naďalej hlavnou destináciou žiadateľov o azyl. Vlani tam od januára do decembra zaznamenali približne 334.000 nových žiadostí o udelenie azylu.



Celkový počet žiadateľov o azyl v krajinách EÚ v posledných rokoch neprekročil jeden milión. V roku 2022 EUAA napríklad zaznamenala asi 996.000 žiadateľov. Oveľa väčší počet žiadateľov o azyl však bol v EÚ zaznamenaný napríklad v rokoch 2015 (1,4 milióna) a 2016 (1,3 milióna).



Počet žiadateľov o azyl nezahŕňa vyše 4,4 milióna ľudí z Ukrajiny, ktorí do Európy ušli po začiatku invázie Ruska vo februári 2022 a bol im udelený štatút dočasnej ochrany.