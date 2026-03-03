< sekcia Zahraničie
EUAA: Počet žiadostí o azyl klesol, situácia v Iráne môže trend zmeniť
Agentúra zdôraznila, že Irán patrí medzi krajiny, ktoré prijímajú najviac utečencov na svete.
Autor TASR
Brusel 3. marca (TASR) - Počet žiadostí o azyl v Európskej únii (EÚ) v roku 2025 klesol o takmer 20 percent, uviedla v utorok Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA). V správe, ktorú vypracovala ešte pred vypuknutím iránskej vojny s USA a Izraelom, však varovala, že kríza v Iráne by mohla tento klesajúci trend narušiť. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„S populáciou približne 90 miliónov ľudí by aj čiastočná destabilizácia (Iránu) mohla vyvolať pohyb utečencov v bezprecedentnom rozsahu,“ uviedla EUAA. Podľa agentúry by sa presídlenie len desiatich percent iránskej populácie vyrovnalo najväčším tokom utečencov za posledné desaťročia. EUAA tento scenár považuje za „vysoko špekulatívny“.
Agentúra zdôraznila, že Irán patrí medzi krajiny, ktoré prijímajú najviac utečencov na svete. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) ich v Iráne žije približne 2,5 milióna, prevažne z Afganistanu.
Podľa EUAA krajiny EÚ spolu so Švajčiarskom a Nórskom prijali vlani približne 822.000 žiadostí o azyl - o 19 percent menej ako v predchádzajúcom roku. Pokles v roku 2025 bol podľa agentúry spôsobený najmä menším počtom žiadostí zo Sýrie, Bangladéša a Turecka. Najviac žiadostí (117.000) podali Afganci a Venezuelčania (91.000). Počet iránskych žiadostí o azyl bol zhruba 8000.
Na žiadosť o nové posúdenie situácie v súvislosti s vypuknutím vojny na Blízkom východe EUAA uviedla, že „nie je v pozícii, aby sa vyjadrovala k akémukoľvek vplyvu, ktorý môžu mať prebiehajúce nepriateľské akcie (v tomto regióne)“.
„Situácia zostáva veľmi nestála a bolo by nezodpovedné robiť akékoľvek hypotetické alebo prediktívne vyhlásenia,“ dodala agentúra.
Podľa AFP vyhliadky zo správy EUAA pravdepodobne znepokojujú krajiny EÚ, ktoré sa dlhodobo snažia obmedziť prisťahovalectvo. Agentúra s odvolaním sa na diplomatické zdroje uvádza, že táto otázka bola predmetom diskusie na mimoriadnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v nedeľu.
Európska komisia v pondelok uviedla, že „zlepšuje pripravenosť prostredníctvom dôkladnejšieho monitorovania“ situácie a posilňuje spoluprácu s príslušnými agentúrami OSN a partnerskými krajinami.
