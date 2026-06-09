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EUDA: Drogy sú v Európe čoraz dostupnejšie
V roku 2024 došlo v Európskej únii (EÚ) k najmenej 7600 úmrtiam v dôsledku predávkovania, pričom vo väčšine prípadov išlo o kombináciu viacerých látok.
Autor TASR
Brusel 9. júna (TASR) - Drogy majú čoraz negatívnejší vplyv na zdravie a bezpečnosť v Európe, keďže sú dostupnejšie, rozmanitejšie a účinnejšie. Hlavnou príčinou úmrtí spôsobených drogami zostávajú aj naďalej opioidy zvyčajne v kombinácii s inými látkami. Vyplýva to z výročnej správy Agentúry Európskej únie pre drogy (EUDA) zverejnenej v utorok, píše TASR.
V roku 2024 došlo v Európskej únii (EÚ) k najmenej 7600 úmrtiam v dôsledku predávkovania, pričom vo väčšine prípadov išlo o kombináciu viacerých látok.
EUDA v správe upozorňuje aj na nové látky a ich riziká, keďže odborníci aj široká verejnosť o nich majú obmedzené vedomosti.
Nelegálne drogy vrátane syntetických a nové psychoaktívne látky sú široko dostupné. Na trhu sa objavujú aj nové produkty z marihuany, pričom rozmanitosť opioidov a stimulantov stúpa.
EUDA v správe vystríha aj pred hrozbou, ktorú pre bezpečnosť v Európe predstavuje obchodovanie s drogami. Skupiny organizovaného zločinu sa podľa nej čoraz častejšie uchyľujú k násiliu a na svoje fungovanie vyvíjajú čoraz sofistikovanejšie metódy. Obavy okrem iného vyvoláva zastrašovanie či zneužívanie a nábor zraniteľných mladých ľudí zločineckými skupinami.
„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili zaplaveniu trhu nebezpečnými novými produktami, a využiť všetky zákonné prostriedky, aby sme nelegálnym obchodníkom znemožnili ich obchodný model,“ uviedol v stanovisku eurokomisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner.
„Prostredníctvom nášho akčného plánu proti obchodovaniu s drogami sme európskym úradom poskytli jasný návod - a zintenzívnením medzinárodnej spolupráce budujeme globálny front na boj proti tomuto zločineckému obchodu,“ dodal.
V roku 2024 došlo v Európskej únii (EÚ) k najmenej 7600 úmrtiam v dôsledku predávkovania, pričom vo väčšine prípadov išlo o kombináciu viacerých látok.
EUDA v správe upozorňuje aj na nové látky a ich riziká, keďže odborníci aj široká verejnosť o nich majú obmedzené vedomosti.
Nelegálne drogy vrátane syntetických a nové psychoaktívne látky sú široko dostupné. Na trhu sa objavujú aj nové produkty z marihuany, pričom rozmanitosť opioidov a stimulantov stúpa.
EUDA v správe vystríha aj pred hrozbou, ktorú pre bezpečnosť v Európe predstavuje obchodovanie s drogami. Skupiny organizovaného zločinu sa podľa nej čoraz častejšie uchyľujú k násiliu a na svoje fungovanie vyvíjajú čoraz sofistikovanejšie metódy. Obavy okrem iného vyvoláva zastrašovanie či zneužívanie a nábor zraniteľných mladých ľudí zločineckými skupinami.
„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili zaplaveniu trhu nebezpečnými novými produktami, a využiť všetky zákonné prostriedky, aby sme nelegálnym obchodníkom znemožnili ich obchodný model,“ uviedol v stanovisku eurokomisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner.
„Prostredníctvom nášho akčného plánu proti obchodovaniu s drogami sme európskym úradom poskytli jasný návod - a zintenzívnením medzinárodnej spolupráce budujeme globálny front na boj proti tomuto zločineckému obchodu,“ dodal.