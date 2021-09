EÚ:EK zamietla žiadosť ČR o odklad správy o kontrole konfliktu záujmov

Praha 21. septembra (TASR) - Európska komisia zamietla žiadosť Českej republiky, ktorá požadovala 60-dňový odklad na poskytnutie správy o kontrole v oblasti konfliktu záujmov a prerozdeľovania eurodotácií. ČR musí túto správu predložiť do stredy 22. septembra. Informoval o tom v utorok spravodajský server iRozhlas.cz.



EÚ nedávno Českú republiku varovala, že ak nezlepší kontroly prerozdeľovania dotácií, Únia jej môže pozastaviť čerpanie eurofondov, pripomína server Českého rozhlasu.



Franck Sébert z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie (DG REGIO) minulý týždeň Česko listom požiadal, aby do 22. septembra predložilo informáciu o vykonaní požadovaných opatrení. Tento list do ČR prišiel minulý piatok, píše iRozhlas.cz.



ČR mala tieto informácie pôvodne poslať do 8. septembra. České ministerstvo pre miestny rozvoj však v prvý septembrový týždeň požiadalo o dvojmesačný odklad. Brusel s tým však nesúhlasil.



České úrady majú v správe popísať "prebiehajúce zlepšovanie systému riadenia a kontroly a termín na jeho dokončenie" a takisto informáciu o "opätovnom otvorení".



Európska komisia nariadila hĺbkovú previerku doteraz nekontrolovaných 12 projektov dcérskych spoločností holdingu Agrofert v nadväznosti na audit o konflikte záujmov z októbra minulého roka. Previerku malo vykonať ministerstvo priemyslu a obchodu. Toto ministerstvo podľa iRozhlasu.cz už predtým uviedlo, že na previerke pracuje – zatiaľ však ešte zrejme bez výsledku.



Dôvodom sporov medzi Prahou a Bruselom je audit týkajúci sa možného konfliktu záujmov českého premiéra Andreja Babiša. Ten sa v Česku zrealizoval na začiatku roka 2019 a približne o rok neskôr audítori vyšetrovanie ukončili s jasným výsledkom, že Babiš porušuje český zákon o konflikte záujmov a Agrofert, ktorý premiér vložil do zvereneckých fondov, čerpal dotácie neoprávnene.



Babiš holding Agrofert vlastnil do roku 2017, keď ho vložil do zverenských fondov.