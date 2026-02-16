< sekcia Zahraničie
EÚ:Izrael by mal registráciu pozemkov na Západnom brehu Jordánu zrušiť
Proces registrácie pozemkov na Západnom brehu Jordánu spustila izraelská vláda v nedeľu po prvý raz od roku 1967.
Autor TASR
Brusel 16. februára (TASR) - Európska únia v pondelok vyzvala Izrael, aby zrušil svoje schválenie procesu registrácie pozemkov na Západnom brehu Jordánu. Tento krok podľa bloku predstavuje „novú eskaláciu“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Ide o novú eskaláciu po nedávnych opatreniach, ktorých cieľom už bolo rozšíriť izraelskú kontrolu“ na okupovanom Západnom brehu Jordánu, uviedol hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni.
„Opätovne zdôrazňujeme, že anexia je podľa medzinárodného práva nezákonná. Vyzývame Izrael, aby toto rozhodnutie zrušil,“ dodal.
Proces registrácie pozemkov na Západnom brehu Jordánu spustila izraelská vláda v nedeľu po prvý raz od roku 1967. Podľa rezortu diplomacie toto opatrenie umožní „transparentné a dôkladné objasnenie nárokov na riešenie právnych sporov“. Ministerstvo objasnilo, že krok je potrebný vzhľadom na nezákonnú registráciu pozemkov v oblastiach kontrolovaných Palestínskou samosprávou.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. Na tomto území však žije aj približne 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Proces registrácie pozemkov bol od začiatku izraelskej okupácie zmrazený. Po jeho opätovnom spustení budú musieť obyvatelia svoje nároky na pozemky podložiť dokumentmi preukazujúcimi vlastníctvo. Podľa televízie al-Džazíra je však pre mnohých Palestínčanov po rokoch izraelskej okupácie náročné svoje nároky preukázať.
Izraelské médiá informovali, že proces registrácie sa bude týkať iba oblasti C, ktorá tvorí približne 60 percent územia Západného brehu Jordánu a je pod plnou izraelskou bezpečnostnou a administratívnou kontrolou. V oblasti C žije asi 300.000 Palestínčanov.
Okrem EÚ tento krok odsúdili aj palestínska prezidentská kancelária, Egypt, Jordánsko, Katar a Saudská Arábia.
