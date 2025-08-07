< sekcia Zahraničie
EÚ: Izrael nedodržiava dohodu o zvýšení humanitárnej pomoci v Gaze
V dokumente sa uvádza, že počet nákladných vozidiel, ktoré v období od 29. júla do 4. augusta vstúpili na územie Pásma Gazy, bol „nižší ako dohodnutý“ počet s EÚ.
Autor TASR
Brusel 7. augusta (TASR) - Izrael nedodržal dohodu s Európskou úniou o zvýšení humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu v Pásme Gaze. Vyplýva to z dokumentu, ktorý Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) zaslala členským štátom EÚ a do ktorého vo štvrtok nahliadla aj agentúra DPA, píše TASR.
Izrael sa v júli po silnom tlaku európskych krajín dohodol s Bruselom na zvýšení pomoci pre Pásmo Gazy. Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) a humanitárnych organizácií však Izrael naďalej blokuje humanitárne operácie. V dokumente sa uvádza, že počet nákladných vozidiel, ktoré v období od 29. júla do 4. augusta vstúpili na územie Pásma Gazy, bol „nižší ako dohodnutý“ počet s EÚ.
Podľa dokumentu došlo aj k niekoľkým pozitívnym krokom vrátane obnovy dodávok paliva alebo otvorenia trás humanitárnej pomoci cez Egypt, Jordánsko a hraničný priechod Zikim v severnej časti Pásma Gazy. Napriek tomu dokument varuje pred hladomorom, ktorý ohrozuje dva milióny Palestínčanov žijúcich na tomto okupovanom území.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok uviedla, že v tomto roku v Pásme Gazy zomrelo na podvýživu dovedna 99 ľudí (z toho 29 detí do piatich rokov) a skutočný počet môže byť ešte vyšší, píše agentúra AFP.
K vážnej situácii sa vyjadrila aj mimovládna organizácia Lekári bez hraníc (MSF), ktorá odsúdila činnosť Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF). Nadácia podporovaná Spojenými štátmi a Izraelom distribuuje pomoc v Pásme Gazy od 26. mája. Jej prácu však od začiatku sprevádza chaos a takmer každý deň médiá informujú o úmrtiach ľudí čakajúcich na pomoc, ktorých zabili izraelskí vojaci.
V správe zverejnenej vo štvrtok s názvom „Toto nie je pomoc. Toto je organizované zabíjanie“ MSF uviedla, že na dvoch svojich klinikách v blízkosti zariadení prevádzkovaných GHF ošetrila osemročné dievča so strelnou ranou na hrudi a 12-ročného chlapca so strelnou ranou na bruchu. Obaja boli zranení, keď čakali v rade na jedlo v distribučných centrách GHF.
V období od 7. júna do 24. júla na klinikách MSF ošetrili 1380 zranených, z toho 71 maloletých. Všetci utrpeli zranenia v blízkosti centier GHF.
MSF preto vyzvala na ukončenie činnosti tejto nadácie, podobne ako to tento týždeň urobili aj osobitní spravodajcovia OSN, ktorí tvrdia, že tento druh humanitárnej pomoci je zneužívaný na vojenské a geopolitické účely izraelských síl.
Izrael sa v júli po silnom tlaku európskych krajín dohodol s Bruselom na zvýšení pomoci pre Pásmo Gazy. Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) a humanitárnych organizácií však Izrael naďalej blokuje humanitárne operácie. V dokumente sa uvádza, že počet nákladných vozidiel, ktoré v období od 29. júla do 4. augusta vstúpili na územie Pásma Gazy, bol „nižší ako dohodnutý“ počet s EÚ.
Podľa dokumentu došlo aj k niekoľkým pozitívnym krokom vrátane obnovy dodávok paliva alebo otvorenia trás humanitárnej pomoci cez Egypt, Jordánsko a hraničný priechod Zikim v severnej časti Pásma Gazy. Napriek tomu dokument varuje pred hladomorom, ktorý ohrozuje dva milióny Palestínčanov žijúcich na tomto okupovanom území.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok uviedla, že v tomto roku v Pásme Gazy zomrelo na podvýživu dovedna 99 ľudí (z toho 29 detí do piatich rokov) a skutočný počet môže byť ešte vyšší, píše agentúra AFP.
K vážnej situácii sa vyjadrila aj mimovládna organizácia Lekári bez hraníc (MSF), ktorá odsúdila činnosť Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF). Nadácia podporovaná Spojenými štátmi a Izraelom distribuuje pomoc v Pásme Gazy od 26. mája. Jej prácu však od začiatku sprevádza chaos a takmer každý deň médiá informujú o úmrtiach ľudí čakajúcich na pomoc, ktorých zabili izraelskí vojaci.
V správe zverejnenej vo štvrtok s názvom „Toto nie je pomoc. Toto je organizované zabíjanie“ MSF uviedla, že na dvoch svojich klinikách v blízkosti zariadení prevádzkovaných GHF ošetrila osemročné dievča so strelnou ranou na hrudi a 12-ročného chlapca so strelnou ranou na bruchu. Obaja boli zranení, keď čakali v rade na jedlo v distribučných centrách GHF.
V období od 7. júna do 24. júla na klinikách MSF ošetrili 1380 zranených, z toho 71 maloletých. Všetci utrpeli zranenia v blízkosti centier GHF.
MSF preto vyzvala na ukončenie činnosti tejto nadácie, podobne ako to tento týždeň urobili aj osobitní spravodajcovia OSN, ktorí tvrdia, že tento druh humanitárnej pomoci je zneužívaný na vojenské a geopolitické účely izraelských síl.