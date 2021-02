Mimovládne organizácie spustili petíciu proti biometrickému dohľadu EÚ

Brusel 17. februára (TASR) - Skupina mimovládnych organizácií vystupujúcich na ochranu občianskych a digitálnych práv spustila petíciu za zvýšenie tlaku na Európsku úniu, ktorej cieľom je zakázať hromadný biometrický dohľad. Iniciatíva je adresovaná Európskej komisii (EK), ktorá by mala v prvom štvrťroku 2021 zverejniť balík právnych predpisov o umelej inteligencii, vzťahujúci sa aj na odvetvia ako zdravotníctvo, energetika, doprava a časti verejného sektora, uviedla v stredu agentúra Reuters.Rôzne nástroje hromadného biometrického dohľadu, napríklad technológie rozpoznávania ľudskej tváre, sú podľa týchto organizácií dôvodom na obavy z narušenia súkromia a pošliapania základných ľudských práv a z ich zneužívania represívnymi režimami.Koalícia občianskych organizácií pod taktovkou Únie občianskych slobôd pre Európu (CLUE), zahŕňajúca aj organizácie ako Reclaim Your Face, European Digital Rights, Privacy International a ďalších 26 zoskupení, svoju petíciu zdôvodnila hrozbami, ktoré predstavujú biometrické informácie zachytené všadeprítomnými priemyselnými kamerami a technológiou na rozpoznávanie ľudskej tváre.Snahou iniciátorov petície je zhromaždiť najmenej jeden milión podpisov a naplniť tak požiadavky Európskej občianskej iniciatívy a priameho ovplyvňovania legislatívneho procesu v EÚ. Občianske organizácie zároveň zhromažďujú dôkazy o rozsiahlom a systematickom zneužívaní biometrických údajov v Európe.V podobnom duchu koncom januára zareagovala aj Rada Európy (RE), ktorá vyzvala na prijatie prísnych pravidiel, aby sa pri rastúcom používaní technológií rozpoznávania ľudskej tváre zabránilo porušeniu ochrany osobných údajov a práva na súkromie. RE odporučila, aby s cieľom zabrániť možnej diskriminácii boli niektoré aplikácie rozpoznávania tváre zakázané.Rada Európy zdôraznila, že používanie skrytých technológií rozpoznávania tváre zo strany orgánov činných v trestnom konaní bude prijateľné, iba ak je to nevyhnutné a primerané, napríklad pri zásadných hrozbách pre verejnú bezpečnosť. Súkromné spoločnosti by nemali mať povolenie používať tieto technológie napríklad v nákupných centrách či na svoje marketingové alebo vlastné bezpečnostné účely.Petíciu môžu občania EÚ podpísať na stránke https://reclaimyourface.eu/ (spravodajca TASR Jaromír Novak)