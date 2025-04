Euractiv: Británia a EÚ sa budú chrániť pred krokmi USA partnerstvom

Brusel/Londýn 29. apríla (TASR) - Európska únia a Spojené kráľovstvo budú svoje strategické partnerstvo rozvíjať na základe voľného obchodu, multilateralizmu a podpory Ukrajiny. Ide o jasný odkaz na turbulentné prvé mesiace Donalda Trumpa po návrate do Bieleho domu. V pondelok o tom napísal portál Euractiv.com podľa pripravovaného dokumentu na spoločný summit 19. mája v Londýne, informuje TASR.



Na summite predstavia víziu „strategického partnerstva“ založeného na „bezpečnosti, stabilite a prosperite všetkých ľudí v EÚ a Spojenom kráľovstve“, uvádza sa v návrhu spoločného vyhlásenia.



Trojstranový dokument vypracoval Londýn a momentálne ho pripomienkujú členské štáty EÚ. Naznačuje ochotu prehĺbiť vzťahy Londýna s Európou aby sa vzdialil administratíve Donalda Trumpa v USA, píše portál.



Labouristický premiér Keir Starmer sa od nástupu do funkcie v júli minulého roka zaviazal obnoviť vzťahy s EÚ, ktoré boli za predchádzajúcej konzervatívnej vlády často chladné. Prejavil tiež záujem o dohodu, ktorá by umožnila britským firmám zapojiť sa do európskych programov na podporu zbrojenia. Zároveň odmieta predstavu, že by sa jeho krajina musela rozhodnúť medzi užšími vzťahmi s EÚ alebo USA, a usiluje sa o nové obchodné dohody s oboma stranami.



EÚ a Británia na nadchádzajúcom summite zrejme spoločne potvrdia podporu „nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach“. Tým sa priamo postavia proti návrhu sprostredkovanému Spojenými štátmi, ktorý by znamenal uznanie ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym.



Medzi priority budúcej spolupráce patria aj koordinácia využívania zmrazených ruských aktív na podporu Kyjeva a riešenie nelegálnej migrácie.



Na summite sa má prijať aj ďalší dokument, v ktorom sa načrtnú oblasti budúcich rokovaní. EÚ trvá na dodržiavaní existujúcich brexitových dohôd a presadzuje nové dohody v oblastiach rybolovných práv a mobility mladých ľudí. Starmer zas odmieta návrat na jednotný trh a do colnej únie. Viackrát tiež vylúčil podpísanie dohody o voľnom pohybe osôb cez hranice členských štátov EÚ a Británie.



Návrh spoločného vyhlásenia majú veľvyslanci členských štátov EÚ prerokovať v stredu.