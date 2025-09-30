Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Zahraničie

Euractiv: EK chce od členských štátov správy o nákupoch zbraní

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Podľa návrhu by EK zverejňovala každoročné správy o nákupoch členských štátov a o tom, ako sa približujú k odstráneniu nedostatkov v oblasti svojich vojenských kapacít.

Autor TASR
Brusel 30. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) chce od členských štátov, aby jej každý rok podávali správu o nákupoch zbraní. Cieľom je získať lepší prehľad o vyzbrojovaní Únie. Podľa portálu Euractiv.com sa tieto plány uvádzajú v dokumente zaslanom vládam dvadsaťsedmičky pred stredajším neformálnym summitom v Kodani, informuje TASR.

Podľa návrhu by EK zverejňovala každoročné správy o nákupoch členských štátov a o tom, ako sa približujú k odstráneniu nedostatkov v oblasti svojich vojenských kapacít. Informácie by boli súhrnné, aby sa neohrozilo štátne tajomstvo.

Týmto krokom by EK získala väčšiu právomoc pri monitorovaní pokroku národných vlád v oblasti zbrojenia v rámci deklarovaného cieľa stratégie obrannej pripravenosti do roku 2030. Lídri EÚ by dostávali „Výročnú správu o pripravenosti obrany“ každoročne na októbrových summitoch, aby mohli „preskúmať pokrok a poskytnúť strategické usmernenia k prioritným opatreniam“, uvádza sa v dokumente.

Portál pripomína, že Vojenský štáb EÚ (EUMS) už zhromažďuje prehľad vojenských zásob krajín EÚ a ich cieľov, ktoré sú do veľkej miery formované cieľmi NATO.

Pred neformálnym summitom EÚ v Kodani predstavila EK aj viaceré navrhované projekty v oblasti obrany. Na vrchole agendy sú dva projekty zamerané na východné hranice Únie ako reakcia na sériu septembrových incidentov s dronmi. Projekt tzv. „múru proti dronom“ sa sústreďuje na detekciu, sledovanie a zneškodnenie bezpilotných lietadiel, zatiaľ čo druhá iniciatíva sa sústredí aj na „hybridné operácie“, vrátane kybernetických hrozieb, dezinformácií a migračných výziev.

Lídri krajín Únie majú na summite poskytnúť EK spätnú väzbu k jej návrhom. EK má následne zohľadniť ich stanoviská a 16. októbra zverejniť svoj Plán pripravenosti.
.

Neprehliadnite

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma