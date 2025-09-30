< sekcia Zahraničie
Euractiv: EK chce od členských štátov správy o nákupoch zbraní
Podľa návrhu by EK zverejňovala každoročné správy o nákupoch členských štátov a o tom, ako sa približujú k odstráneniu nedostatkov v oblasti svojich vojenských kapacít.
Autor TASR
Brusel 30. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) chce od členských štátov, aby jej každý rok podávali správu o nákupoch zbraní. Cieľom je získať lepší prehľad o vyzbrojovaní Únie. Podľa portálu Euractiv.com sa tieto plány uvádzajú v dokumente zaslanom vládam dvadsaťsedmičky pred stredajším neformálnym summitom v Kodani, informuje TASR.
Podľa návrhu by EK zverejňovala každoročné správy o nákupoch členských štátov a o tom, ako sa približujú k odstráneniu nedostatkov v oblasti svojich vojenských kapacít. Informácie by boli súhrnné, aby sa neohrozilo štátne tajomstvo.
Týmto krokom by EK získala väčšiu právomoc pri monitorovaní pokroku národných vlád v oblasti zbrojenia v rámci deklarovaného cieľa stratégie obrannej pripravenosti do roku 2030. Lídri EÚ by dostávali „Výročnú správu o pripravenosti obrany“ každoročne na októbrových summitoch, aby mohli „preskúmať pokrok a poskytnúť strategické usmernenia k prioritným opatreniam“, uvádza sa v dokumente.
Portál pripomína, že Vojenský štáb EÚ (EUMS) už zhromažďuje prehľad vojenských zásob krajín EÚ a ich cieľov, ktoré sú do veľkej miery formované cieľmi NATO.
Pred neformálnym summitom EÚ v Kodani predstavila EK aj viaceré navrhované projekty v oblasti obrany. Na vrchole agendy sú dva projekty zamerané na východné hranice Únie ako reakcia na sériu septembrových incidentov s dronmi. Projekt tzv. „múru proti dronom“ sa sústreďuje na detekciu, sledovanie a zneškodnenie bezpilotných lietadiel, zatiaľ čo druhá iniciatíva sa sústredí aj na „hybridné operácie“, vrátane kybernetických hrozieb, dezinformácií a migračných výziev.
Lídri krajín Únie majú na summite poskytnúť EK spätnú väzbu k jej návrhom. EK má následne zohľadniť ich stanoviská a 16. októbra zverejniť svoj Plán pripravenosti.
