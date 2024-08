Euractiv: EP je blízko k dohode k výborom pre zdravie i obranu

Brusel 2. augusta (TASR) - Európsky parlament (EP) je údajne blízko k politickej dohode o vytvorení nových stálych výborov pre verejné zdravie aj obranu, píše TASR podľa portálu Euractiv.com.



Nové výbory by mali nahradiť doterajšie podvýbory, keďže v poslednom päťročnom mandáte sa prehĺbila spolupráca medzi členskými štátmi Európskej únie v oblastiach zdravia a obrany.



V EP v súčasnosti funguje Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Po jeho rozdelení by sa mal doterajší Podvýbor pre verejné zdravie (SANT) zmeniť na plnohodnotný výbor. Pre Euractiv.com to potvrdili zdroje z europarlamentných frakcií Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D) a Obnovme Európy (RE). Ide podľa nich o neformálnu dohodu po týždňoch rokovaní.



Predseda súčasného SANT, poľský europoslanec Adam Jarubas (EPP) uviedol, že Európska ľudová strana (EPP) ako najsilnejšia politická skupina v EP dlhodobo usiluje o vytvorenie tohto výboru.



Ešte začiatkom júla sa zdalo, že plány na nový výbor stroskotali, pretože niektorí europoslanci z S&D sa obávali, že rozdelenie súčasného ENVI by mohlo posilniť pravicové strany.



ENVI má v súčasnosti 90 členov a SANT ich má 30. V menšom výbore by štyri pravicové skupiny (Európski konzervatívci a reformisti, Patrioti pre Európu, Európa suverénnych národov, ale aj EPP) mohli ľahšie presadiť svoje pozície, píše portál Euractiv.



Zostáva nejasné, prečo socialisti zmenili svoj postoj. Dohoda bude pravdepodobne oficiálne schválená na jeseň a konečné slovo bude mať Konferencia predsedov EP.



Posun v rámci povýšenia SANT by bol súčasťou širšej reorganizácie europarlamentných výborov. Zdroje zo skupín S&D a RE pre portál uviedli, že súčasný Podvýbor pre bezpečnosť a obranu (SEDE) sa takisto zmení na stály výbor a oddelí od Výboru pre zahraničné veci (AFET).



Podrobnosti o kompetenciách, zložení a vedení prípadných nových stálych výborov nie sú zatiaľ známe. Rozdelenie by však znamenalo, že výbory budú môcť meniť a dopĺňať legislatívne návrhy a hlasovať o nich.