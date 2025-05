Euractiv: Metsolová varuje Komisiu pred žalobou na Súdnom dvore EÚ

Štrasburg 7. mája (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová varovala Komisiu, že obchádzanie europarlamentu pri schvaľovaní niekoľkomiliardového nástroja na financovanie obrany môže viesť až k právnym krokom na Súdnom dvore Európskej únie (SDEÚ). Vyplýva to z listu, ktorý mal k dispozícii portál Euractiv.com, informuje TASR.



Metsolová v liste vyzvala šéfku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, aby prehodnotila použitie článku 122 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) na urýchlenie časti iniciatívy Rearm Europe - plánu na posilnenie európskeho zbrojného priemyslu a zvýšenie vojenských kapacít. Článok umožňuje Komisii predložiť návrh priamo Rade EÚ v prípade núdze – a tým obísť EP.



Iniciatíva Security Action for Europe (SAFE), predstavená v marci podľa článku 122, má poskytnúť členským štátom pôžičky až do výšky 150 miliárd eur z rozpočtu bloku na spoločné obstarávanie obranného vybavenia vyrábaného v Únii.



V apríli však Výbor EP pre právne veci (JURI) podporil právne stanovisko, ktoré odmieta navrhovaný postup EK. Tvrdí, že zvolený právny základ je procedurálne nevhodný, keďže návrh nespĺňa kritériá na použitie núdzových právomocí.



Metsolová by mohla vec postúpiť SDEÚ a podať žalobu v mene Parlamentu a v súlade s odporúčaním výboru. V liste adresovanom predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi a šéfke EK von der Leyenovej varuje, že obchádzanie štandardného legislatívneho postupu môže „podkopať demokratickú legitimitu oslabením legislatívnej a kontrolnej úlohy Parlamentu“.



„Ak Rada prijme toto nariadenie na základe článku 122 ZFEÚ, Parlament preskúma akt podľa článku 155 Rokovacieho poriadku“, čo je prvý krok k podaniu žaloby na SDEÚ. Súd potom rozhodne o spore medzi inštitúciami a o tom, či bol zvolený právny základ oprávnený, píše portál.



Rozhodnutie okrem Metsolovej kritizujú viacerí europoslanci, medzi nich patrí aj Manfred Weber, líder Európskej ľudovej strany (EPP).



Článok 122 bol prvýkrát zavedený do zmlúv EÚ v roku 2007 a podľa portálu stanice Euronews sa odvtedy použil vo veľmi malom počte situácií, napríklad počas pandémie COVID-19.