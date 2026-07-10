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Euractiv: Nový balík sankcií EÚ proti Rusku môže byť výrazne zmiernený
Podľa diplomatických zdrojov je cieľom veľvyslancov uzavrieť rokovania tak, aby ministri zahraničných vecí krajín EÚ mohli sankčný balík schváliť na zasadnutí v pondelok.
Autor TASR
Brusel 10. júla (TASR) - Veľvyslanci členských štátov Európskej únie (EÚ) sa v piatok pokúsia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku. Rokovania však pokračujú a viaceré pôvodne navrhované opatrenia by mohli byť výrazne zmiernené. Nezhody pretrvávajú najmä v otázkach vstupu bývalých ruských vojakov do EÚ, sankcií v energetike či dovozu niektorých ruských produktov. TASR o tom píše na základe správy portálu Euractiv.com.
Podľa diplomatických zdrojov je cieľom veľvyslancov uzavrieť rokovania tak, aby ministri zahraničných vecí krajín EÚ mohli sankčný balík schváliť na zasadnutí v pondelok. Nie je však isté, či sa dovtedy podarí dosiahnuť potrebný konsenzus.
Pôvodný návrh Estónska a Litvy na zákaz vstupu bývalých ruských vojakov do EÚ bol podľa viacerých zdrojov výrazne oslabený. Proti nemu sa postavili napríklad Francúzsko, Taliansko a Grécko, ekonomiky ktorých profitujú z ruských turistov. Namiesto plošného zákazu pre všetkých bývalých účastníkov vojny sa má obmedzenie vzťahovať len na krátkodobé víza a osoby, ktoré sa aktívne zapojili do bojov alebo sa podieľali na vojenských operáciách.
Niektoré členské štáty zároveň požadovali užšie vymedzenie opatrenia s odvolaním sa na jeho technickú realizovateľnosť a potrebu ponechať národným vízovým úradom väčšiu mieru rozhodovania.
Podľa diplomatickej správy, na ktorú sa odvoláva Euractiv, počet víz vydaných ruským občanom vlani medziročne vzrástol o 10,2 percenta. Najviac ich vydali Francúzsko, Taliansko a Španielsko.
Kompromis sa hľadá aj pri sankciách proti ruskému energetickému sektoru. Balík by mal obsahovať návrh na pozastavenie súčasného cenového stropu EÚ na ruskú ropu. Ten zakazuje spoločnostiam poskytovať služby tankerom prepravujúcim ruskú ropu predávanú za viac ako 44 dolárov za barel. Európska komisia navrhla zmraziť tento strop na šesť mesiacov, no niektoré štáty závislé od námornej dopravy vrátane Grécka presadzujú len trojmesačné obdobie.
Atény navyše podmieňujú podporu pozastaveniu cenového stropu ústupkom, ktorý by im umožnil pokračovať v tranzite ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) do krajín mimo EÚ.
Rokovania pokračujú aj o zmiernení navrhovaných obmedzení dovozu ruských rýb a o podobe sankčného zoznamu jednotlivcov.
Podľa diplomatických zdrojov je cieľom veľvyslancov uzavrieť rokovania tak, aby ministri zahraničných vecí krajín EÚ mohli sankčný balík schváliť na zasadnutí v pondelok. Nie je však isté, či sa dovtedy podarí dosiahnuť potrebný konsenzus.
Pôvodný návrh Estónska a Litvy na zákaz vstupu bývalých ruských vojakov do EÚ bol podľa viacerých zdrojov výrazne oslabený. Proti nemu sa postavili napríklad Francúzsko, Taliansko a Grécko, ekonomiky ktorých profitujú z ruských turistov. Namiesto plošného zákazu pre všetkých bývalých účastníkov vojny sa má obmedzenie vzťahovať len na krátkodobé víza a osoby, ktoré sa aktívne zapojili do bojov alebo sa podieľali na vojenských operáciách.
Niektoré členské štáty zároveň požadovali užšie vymedzenie opatrenia s odvolaním sa na jeho technickú realizovateľnosť a potrebu ponechať národným vízovým úradom väčšiu mieru rozhodovania.
Podľa diplomatickej správy, na ktorú sa odvoláva Euractiv, počet víz vydaných ruským občanom vlani medziročne vzrástol o 10,2 percenta. Najviac ich vydali Francúzsko, Taliansko a Španielsko.
Kompromis sa hľadá aj pri sankciách proti ruskému energetickému sektoru. Balík by mal obsahovať návrh na pozastavenie súčasného cenového stropu EÚ na ruskú ropu. Ten zakazuje spoločnostiam poskytovať služby tankerom prepravujúcim ruskú ropu predávanú za viac ako 44 dolárov za barel. Európska komisia navrhla zmraziť tento strop na šesť mesiacov, no niektoré štáty závislé od námornej dopravy vrátane Grécka presadzujú len trojmesačné obdobie.
Atény navyše podmieňujú podporu pozastaveniu cenového stropu ústupkom, ktorý by im umožnil pokračovať v tranzite ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) do krajín mimo EÚ.
Rokovania pokračujú aj o zmiernení navrhovaných obmedzení dovozu ruských rýb a o podobe sankčného zoznamu jednotlivcov.