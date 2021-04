Orbán zabránil tvrdšiemu vyhláseniu V4 voči Rusku

Budapešť 27. apríla (TASR) – Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky prijali v pondelok spoločné vyhlásenie odsudzujúce Rusko, avšak tvrdšie sformulovanému postoju, ktoré navrhovalo Poľsko, zabránil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Uviedol to v utorok spravodajský server hvg.hu s odvolaním sa na webový server euractiv.com.



Poliaci navrhovali vyzvať Rusko, aby zastavilo projekt plynovodu Severný prúd 2, spájajúci Rusko s Nemeckom, pričom do tohto vyhlásenia voči Rusku chceli zakotviť aj rozhodné stanovisko v otázkach Ukrajiny a Bieloruska.



Podľa euractiv.com napokon premiéri V4 schválili relatívne krátku spoločnú deklaráciu, v ktorej vyjadrili solidaritu s Českou republikou a odmietli ilegálne násilné činy, ktoré spáchali ruskí agenti.



Orbán v súvislosti s pondelňajšou schôdzkou premiérov vyšehradského zoskupenia zverejnil na Facebooku iba poznámku: „Stojíme na strane Česka."



Pondelkové stretnutie premiérov V4 formou videokonferencie zvolal poľský premiér Mateusz Morawiecki ako premiér krajiny predsedajúcej V4. Námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jabloňski vo vysielaní rozhlasovej stanice TOK FM vysvetlil, že schôdza V4 bola zvolaná v reakcii na to, čo sa stalo minulý týždeň – počnúc výsledkami vyšetrovania výbuchu v muničnom sklade v moravských Vrběticiach až po „diplomatickú vojnu" medzi Českom a Ruskom. Hlavným cieľom schôdzky premiérov V4 mala byť koordinácia zahraničnej politiky v regióne.