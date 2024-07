Euractiv: Tri frakcie EP budú blokovať členov Patriotov do výborov

Brusel 9. júla (TASR) - Europarlamentné frakcie Európska ľudová strana (EPP), Socialisti a demokrati (S&D) a Obnovme Európu (RE) sa dohodli, že budú blokovať členov novej politickej skupiny Patrioti pre Európu do akéhokoľvek parlamentného výboru. Pre webový portál Euractiv to potvrdili zdroje oboznámené so záležitosťou, informuje TASR.



Politické skupiny chcú aplikovať tzv. cordon sanitaire (výraz pre odmietanie spolupráce s určitými politickými stranami), uviedol jeden zdroj zo S&D. Túto dohodu potvrdil aj člen EPP. Trojica politických skupín má v súčasnosti podľa poslednej aktualizácie 400 kresiel zo 720.



Politické frakcie EP sa stretli v pondelok večer, aby prediskutovali svoj zoznam želaní o obsadení budúcich výborov EP. Napríklad o jeden z najdôležitejších výborov - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) - má podľa informácií Euractiv.com záujem skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).



Výbor sa zaoberá najmä otázkami právneho štátu vo viacerých krajinách vrátane Poľska, ktoré v skupine ECR zastupuje národne konzervatívne Právo a spravodlivosť (PiS). Predstaviteľ S&D však uviedol, že progresívne sily urobia "maximum", aby zabránili ECR získať tento výbor.



Podľa zoznamu, do ktorého portál nahliadol, najsilnejšia frakcia EPP uprednostnila Výbor pre zahraničné veci (AFET), Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT), Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), Výbor pre rybárstvo (PECH), ako aj Výbor pre verejné zdravie (SANT).



S&D zasa podľa portálu prejavili záujem o Výbor pre medzinárodný obchod (INTA), Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON), Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), ako aj Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) a Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM).



Predsedov niektorých výborov by mali mať aj Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) a Ľavica.



V EP pôsobí 20 špecializovaných stálych výborov. Tie vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy Únie. Zvažujú návrhy Európskej komisie a Rady, a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.



EP môže zriaďovať aj dočasné výbory zaoberajúce sa špecifickými otázkami, píše sa na oficiálnej stránke EP.



Každý výbor si koncom tohto mesiaca na ustanovujúcej schôdzi formálne zvolí predsedu a najviac štyroch podpredsedov, čím sa vytvorí predsedníctvo výboru. Kandidáti boli síce neformálne pridelení pomocou pomernej d'Hondtovej metódy, ale členovia výboru ich môžu ešte odmietnuť.



Vzhľadom na spomínaný cordon sanitaire sa však očakáva, že predsednícke pozície, neformálne pridelené Patriotom pre Európu, zostanú neobsadené a neskôr môžu byť pridelené iným skupinám.