< sekcia Zahraničie
Euractiv.com: Dánsko plánuje sprísniť ochranu pre Ukrajincov
Podľa nového návrhu by osoby vylúčené z programu mohli naďalej požiadať o pobyt prostredníctvom štandardných imigračných alebo azylových postupov.
Autor TASR
Kodaň 21. februára (TASR) - Dánsko sa chystá sprísniť program ochrany pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. S odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s návrhom o tom v piatok informoval portál Euractiv.com, píše TASR.
Kodaň patrí od začiatku ruskej invázie pred takmer štyrmi rokmi medzi najväčších podporovateľov Kyjeva. Pripravovaná úprava však zapadá do širšieho trendu v rámci Európskej únie, kde viaceré vlády postupne sprísňujú podmienky ochrany, keďže vojna sa predlžuje a integračné systémy štátov sú pod rastúcim tlakom.
Od polovice mája chce Dánsko prestať udeľovať povolenia na pobyt v rámci osobitného programu niektorým Ukrajincom, vrátane osôb podliehajúcich mobilizácii na Ukrajine. Zmeny sa nemajú dotknúť už vydaných povolení, uviedli zdroje.
Krátko po začiatku vojny prijalo Dánsko mimoriadny zákon, ktorý Ukrajincom umožňuje získať dočasný pobyt s okamžitým prístupom k práci, bývaniu, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a integračnej podpore bez nutnosti absolvovať štandardné azylové konanie. Podľa údajov dánskych úradov získalo na základe tohto zákona povolenie na pobyt približne 65.000 ľudí.
Podľa nového návrhu by osoby vylúčené z programu mohli naďalej požiadať o pobyt prostredníctvom štandardných imigračných alebo azylových postupov.
Na úrovni EÚ členské štáty po invázii aktivovali smernicu o dočasnej ochrane, ktorá poskytuje vysídleným Ukrajincom prístup k ochrane v celej Únii. Mechanizmus má vypršať v marci budúceho roka. Dánsko sa však na únijných pravidlách v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí nepodieľa, pretože má v tejto oblasti výnimku (tzv. opt-out).
Kodaň patrí od začiatku ruskej invázie pred takmer štyrmi rokmi medzi najväčších podporovateľov Kyjeva. Pripravovaná úprava však zapadá do širšieho trendu v rámci Európskej únie, kde viaceré vlády postupne sprísňujú podmienky ochrany, keďže vojna sa predlžuje a integračné systémy štátov sú pod rastúcim tlakom.
Od polovice mája chce Dánsko prestať udeľovať povolenia na pobyt v rámci osobitného programu niektorým Ukrajincom, vrátane osôb podliehajúcich mobilizácii na Ukrajine. Zmeny sa nemajú dotknúť už vydaných povolení, uviedli zdroje.
Krátko po začiatku vojny prijalo Dánsko mimoriadny zákon, ktorý Ukrajincom umožňuje získať dočasný pobyt s okamžitým prístupom k práci, bývaniu, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a integračnej podpore bez nutnosti absolvovať štandardné azylové konanie. Podľa údajov dánskych úradov získalo na základe tohto zákona povolenie na pobyt približne 65.000 ľudí.
Podľa nového návrhu by osoby vylúčené z programu mohli naďalej požiadať o pobyt prostredníctvom štandardných imigračných alebo azylových postupov.
Na úrovni EÚ členské štáty po invázii aktivovali smernicu o dočasnej ochrane, ktorá poskytuje vysídleným Ukrajincom prístup k ochrane v celej Únii. Mechanizmus má vypršať v marci budúceho roka. Dánsko sa však na únijných pravidlách v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí nepodieľa, pretože má v tejto oblasti výnimku (tzv. opt-out).