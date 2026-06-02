EÚ:Rekordný počet hasičov bude nasadených v boji proti lesným požiarom
Autor TASR
Brusel 2. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) v utorok oznámila, že počas letnej sezóny lesných požiarov nasadí vo vysoko ohrozených regiónoch rekordný počet hasičov a lietadiel. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Celkovo 777 hasičov zo 14 krajín bude pripravených na Cypre, v Grécku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku a Portugalsku, aby pomáhali miestnym záchranným zložkám, potvrdil Brusel.
EÚ tiež uvedie do pohotovosti 22 hasičských lietadiel a päť vrtuľníkov z flotily bloku.
„Sezóna lesných požiarov začína skôr, trvá dlhšie a má väčší dosah,“ uviedla eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová. „Minulé leto zhorel v Európe viac ako jeden milión hektárov,“ zdôraznila.
Európa v posledných týždňoch zaznamenala rekordnú vlnu horúčav. Podľa AFP je najrýchlejšie otepľujúcim sa kontinentom na svete.
Mimoriadne silným lesným požiarom by však počas tohto roka mohol čeliť celý svet, a to najmä v dôsledku klimatických zmien, ako aj klimatického javu El Nio, varovali výskumníci z univerzity Imperial College London a sieť klimatológov World Weather Attribution (WWA).
