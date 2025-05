Eurobarometer: Dôvera v EÚ je najvyššia za posledných 18 rokov

Brusel 28. mája (TASR) - Dôvera v Európsku úniu je najvyššia za posledných 18 rokov (52 percent) a podpora spoločnej meny euro dosiahla rekordnú úroveň (74 percent v EÚ; 83 percent v eurozóne). Vyplýva to z prieskumu Eurobarometer zverejneného v stredu. Podľa jeho výsledkov dôveruje EÚ aj 52 percent opýtaných Slovákov, informuje TASR.



Najvyššia miera dôvery v Úniu je medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 24 rokov (59 percent). Zároveň 52 percent všetkých respondentov uviedlo, že dôverujú Európskej komisii, čo je najvyšší podiel od roku 2007.



Nižšia dôvera podľa prieskumu panuje voči národným inštitúciám – svojej vláde dôveruje v priemere 36 percent a národnému parlamentu 37 percent respondentov. Na Slovensku vláde dôveruje 31 percent opýtaných a Národnej rade SR 26 percent.



V súčasnom geopolitickom kontexte si občania Európskej únie želajú silnejšiu a asertívnejšiu Úniu, predovšetkým prostredníctvom spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky. Takýto postoj vyjadrilo až 81 percent respondentov. Mier ako hodnotu podľa opýtaných najlepšie reprezentuje EÚ, uviedlo 41 percent z nich.



Prieskum ukázal, že viac ako šesť z desiatich občanov EÚ (62 percent) je optimistických v otázke budúcnosti tohto integračného zoskupenia. Na Slovensku zaujalo podobný postoj 59 percent opýtaných.



Takmer sedem z desiatich respondentov (69 percent) súhlasí s tým, že EÚ je miestom stability v nepokojnom svete. Viac ako štyria z piatich opýtaných občanov Únie (86 percent; SR 91 percent) si myslia, že zvyšovanie ciel je škodlivé pre svetové hospodárstvo. Napriek tomu, ak iné krajiny zvýšia svoje clá na dovoz z EÚ, podľa 80 percent (SR 85 percent) respondentov by Únia mala v reakcii na to zaviesť clá na ochranu svojich záujmov.



Asi 44 percent (SR 50 percent) občanov si podľa prieskumu myslí, že zabezpečenie mieru a stability bude mať v krátkodobom horizonte najväčší pozitívny vplyv na ich život, nasleduje zabezpečenie dodávok potravín, zdravia a priemyslu v EÚ (27 percent; SR 38 percent) a vytvorenie väčšieho počtu pracovných príležitostí (26 percent; SR 22 percent). Pre opýtaných Slovákov je veľmi dôležité (34 percent) znižovanie regionálnych nerovností, čo je výrazne viac ako priemer EÚ (12 percent).



Prieskum sa uskutočnil od 26. marca do 22. apríla 2025 v 27 členských štátoch. Počas tohto obdobia boli robené rozhovory s 26.368 občanmi EÚ. Rozhovory sa uskutočnili aj v deviatich kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách (vo všetkých okrem Ukrajiny) a v Spojenom kráľovstve.