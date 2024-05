Eurobarometer: Európania chcú, aby EÚ bola silnejšia a nezávislejšia

Brusel/Bratislava 23. mája (TASR) - Európania chcú, aby Európska únia (EÚ) bola silnejšia a nezávislejšia, najmä vzhľadom na súčasné globálne výzvy a na budúcnosť nazerajú čoraz optimistickejšie. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometra, informuje TASR na základe štvrtkovej tlačovej správy Zastúpenia Európskej komisie (EK) v SR.



Viac než tri štvrtiny Európanov (77 percent) sa vyslovili za spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku krajín EÚ, zatiaľ čo 71 percent súhlasí s tým, že EÚ musí posilniť svoje kapacity výroby vojenského vybavenia, ukazuje prieskum.



So spoločnou zahraničnou politikou členských krajín EÚ vyslovilo súhlas 69 percent občanov. Viac než dve tretiny, 67 percent, súhlasia s tým, že EÚ je miestom stability v nepokojnom svete a 69 percent uviedlo, že Únia má dostatočnú silu a nástroje na ochranu hospodárskych záujmov Európy v globálnom hospodárstve.



S poskytovaním humanitárnej pomoci ľuďom postihnutým vojnou v spojitosti s konfliktom na Ukrajine súhlasí 87 percent ľudí, za poskytovanie finančnej podpory Ukrajine sa vyslovilo 70 percent a 72 percent podporuje hospodárske sankcie voči ruskej vláde, podnikom a občanom.



Šesť z desiatich respondentov súhlasí s tým, aby EÚ udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny a aby financovala nákup a dodávky vojenského vybavenia na Ukrajinu.



Vnímanie situácie európskeho hospodárstva sa od jesene 2023 zlepšilo, pričom 47 percent respondentov ju v súčasnosti hodnotí ako "dobrú", čo je najvyššia úroveň od roku 2019, vyplýva zo správy.



V období pred voľbami do Európskeho parlamentu takmer tri štvrtiny respondentov (74 percent) uviedli, že sa cítia občanmi EÚ, čo je opäť najvyšší podiel za viac ako dve desaťročia. Viac ako šesť z desiatich občanov EÚ (62 percent) je takisto optimistických v spojitosti s budúcnosťou EÚ, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom na jeseň 2023, upozorňuje prieskum. Zvýšila sa aj ich dôvera v EÚ a v súčasnosti dosahuje 49 percent, zatiaľ čo dôvera v národné vlády je na úrovni 33 percent. S fungovaním demokracie v EÚ je spokojných 57 percent občanov členských krajín.



Štandardný Eurobarometer 101 (jar 2024) sa uskutočnil v dňoch 3. apríla až 28. apríla 2024 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Otázky sa osobne kládli 26.399 občanom EÚ.