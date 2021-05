PRIESKUM: Väčšina Európanov očakáva od EÚ lepšie zvládanie kríz

Brusel 7. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) v piatok, dva dni pred otvorením Konferencie o budúcnosti Európy, zverejnil úplné výsledky prieskumu Eurobarometer zameraného na budúcnosť EÚ.



Prieskum, ktorého prvé výsledky boli zverejnené 9. marca, si objednali spoločne EP a Európska komisia. Podľa úplných výsledkov si až 81 percent Európanov myslí, že jednou z priorít dva roky trvajúcej Konferencie o budúcnosti Európy by malo byť zlepšenie zvládania kríz, akou je aj súčasná pandémia ochorenia COVID-19.



Dve tretiny respondentov (66 percent) vyjadrili presvedčenie, že integračný projekt EÚ ponúka európskej mládeži perspektívu do budúcnosti a podobný podiel opýtaných (65 percent) vníma Úniu ako priestor stability v nepokojnom svete.



Podľa výsledkov Eurobarometra viac ako dve tretiny opýtaných podporujú voľbu šéfa Európskej komisie prostredníctvom výberu z vedúcich kandidátov európskych politických strán v európskych voľbách. Proti takémuto postupu je len 22 percent respondentov.



Súčasťou prieskumu bola aj otázka o možnosti hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu za kandidátov z nadnárodných listín - túto možnosť podporilo 42 percent a odmietlo 19 percent opýtaných.



Osobitný prieskum Eurobarometra s názvom Budúcnosť Európy sa uskutočnil v dobe od 22. októbra do 20. novembra 2020 v 27 členských štátoch EÚ formou osobných rozhovorov. Kvôli pandémii bol však v nevyhnutných prípadoch doplnený rozhovormi online. Na prieskume sa celkovo zúčastnilo 27.034 respondentov.



spravodajca TASR Jaromír Novak