Eurobarometer: Zisťovali mieru dôvery Európanov v EÚ a euro

Brusel 29. novembra (TASR) - Prieskum Eurobarometra zverejnený v piatok odhaľuje najvyššiu úroveň dôvery v Európsku úniu od roku 2007 a vôbec najvyššiu podporu eura. Informuje o tom spravodajca TASR.



Prieskum tiež naznačil, že Európania majú optimistickejší pohľad na budúcnosť, radi by videli silnejšiu a nezávislejšiu EÚ, najmä vzhľadom na súčasné globálne výzvy.



Podľa výsledkov 51 percent Európanov dôveruje EÚ, čo je najlepší výsledok od roku 2007, a 51 percent Európanov uviedlo, že dôveruje Európskej komisii. Dôvera v EÚ je najvyššia medzi mladými ľuďmi vo veku 15 – 24 rokov (59 percent).



Takmer tri štvrtiny respondentov (74 percent) uviedli, že sa cítia byť občanmi EÚ, čo je najvyššia úroveň za viac ako dve desaťročia, a 61 percent z nich vidí budúcnosť EÚ optimisticky.



Naďalej pozitívny obraz o EÚ má 44 percent občanov EÚ, zatiaľ čo 38 percent odpovedalo neutrálne a 17 percent sa vyjadrilo negatívne.



Pozitívne trendy boli zaznamenané aj vo väčšine kandidátskych krajín. Väčšina občanov dôveruje EÚ v Albánsku (81 percent), Čiernej Hore (75 percent), Kosove (70 percent), Gruzínsku (58 percent), Severnom Macedónsku a Bosne a Hercegovine (po 56 percent) a v Moldavsku (52 percent). V Turecku Únii skôr dôveruje ako nedôveruje 42 percent a v Srbsku 38 percent občanov. Tento názor má aj 38 percent respondentov zo Spojeného kráľovstva.



Približne 69 percent respondentov súhlasí s tým, že EÚ má dostatočné právomoci a nástroje na obranu ekonomických záujmov Európy v globálnej ekonomike. Rovnaký počet opýtaných súhlasí s tým, že EÚ je miestom stability v nepokojnom svete.



Podľa Európanov by hlavnou prioritnou oblasťou činnosti EÚ v strednodobom horizonte mala byť bezpečnosť a obrana (33 percent), po ktorej by mala nasledovať migrácia (29 percent), hospodárstvo (28 percent), klíma a životné prostredie (28 percent) a zdravie (27 percent).



Podľa prieskumu si 44 percent európskych občanov myslí, že z krátkodobého hľadiska bude mať najvyšší pozitívny vplyv na ich život zabezpečenie mieru a stability, po ktorom bude nasledovať zabezpečenie dodávok potravín, zdravia a priemyslu v EÚ a riadenie migrácie (po 27 percent).



Prieskum zaznamenal historicky najvyššiu podporu spoločnej meny, a to tak v EÚ ako celku (74 percent), ako aj v eurozóne (81 percent).



Pokiaľ ide o vnímanie situácie európskeho hospodárstva, 48 percent Európanov ju považuje za dobrú, zatiaľ čo 43 percent tvrdí opak. Celkovo 49 percent opýtaných si myslí, že európska hospodárska situácia zostane v nasledujúcich 12 mesiacoch stabilná.



V súvislosti s ruskou agresiou proti Ukrajine 87 percent Európanov súhlasí s poskytovaním humanitárnej podpory ľuďom postihnutým vojnou, 71 percent občanov EÚ podporuje ekonomické sankcie voči ruskej vláde, spoločnostiam a jednotlivcom a 68 percent súhlasí s poskytnutím finančnej podpory Ukrajine. Ďalej 60 percent opýtaných schvaľuje udelenie štatútu kandidátskej krajiny a 58 percent súhlasí s tým, aby EÚ financovala nákup a dodávky vojenského materiálu Ukrajine.



Štandardný prieskum Eurobarometra sa uskutočnil od 10. októbra do 5. novembra 2024 v 27 členských štátoch na vzorke 26.525 občanov EÚ. Rozhovory sa uskutočnili aj v deviatich kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách (okrem Ukrajiny) a v Spojenom kráľovstve.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)