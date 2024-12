Eurobarometer naznačil pretrvávanie rodových stereotypov v EÚ

Brusel 17. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila výsledky prieskumu Eurobarometer o rodových stereotypoch. Výsledky ukazujú, že občania krajín EÚ sú vo všeobecnosti presvedčení, že rodová rovnosť prospieva každému. Niektoré rodové stereotypy však pretrvávajú v rôznych oblastiach, pričom existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi a vekovými skupinami, informuje spravodajca TASR.



Prieskum poskytol pohľad na vnímanie rodových stereotypov v rôznych kontextoch: domácnosť a práca, politika a vedúce pozície a tiež vnímanie rozdielov v zaobchádzaní podľa pohlavia v každodenných situáciách.



Tohoročný prieskum nadväzuje na ďalšie podobné prieskumy verejnej mienky zamerané na tému rodovej rovnosti z rokov 2009, 2014 a 2017.



Nový prieskum zaznamenal pozitívny posun, keď až 90 percent opýtaných súhlasí s tým, že pre ženy a mužov je rovnako dôležité, aby boli finančne nezávislí. A priemerne traja zo štyroch respondentov (75 percent) súhlasia s tým, že z rodovej rovnosti majú prospech aj muži. Slovensko sa pri tejto otázke ocitlo na 12 mieste z 27 členských krajín, keď 78 percent opýtaných označilo prospech z rodovej rovnosti pre obe pohlavia.



Najviac si to myslia Švédi (96 percent), Fíni (91) a Holanďania (89), najmenej Estónci (61), Rakúšania (65) a Rumuni (66).



Niektoré výsledky však naznačili, že určité rodové stereotypy pretrvávajú, napríklad tie týkajúce sa profesionálneho života. Prieskum ukázal, že 49 percent respondentov súhlasí s tým, že muži sú od prírody menej kompetentní ako ženy pri vykonávaní domácich prác a úloh.



Ďalej len 52 percent respondentov súhlasí s tým, že žena má rovnaké šance na povýšenie ako muž, a 40 percent súhlasí, že muži často zarábajú viac ako ženy, pretože ich práca je náročnejšia, zatiaľ čo 34 percent súhlasí s názorom, že ženy by mali dať prednosť rodinným povinnostiam pred kariérou.



Podľa prieskumu 23 percent opýtaných súhlasí, že ženy nie sú dostatočne ambiciózne na to, aby sa dostali na vyššie pozície v organizácii, a 19 percent verí tomu, že muži, ktorí si zoberú rodičovskú dovolenku, prejavujú nedostatok ambícií v profesionálnej kariére.



Eurobarometer potvrdil, že od roku 2017 sa zvýšili niektoré stereotypné názory o schopnostiach žien a mužov pôsobiť v politike, keď 47 percent respondentov súhlasilo s tým, že muži sú v politike ambicióznejší ako ženy. Na úrovni EÚ však viac ako polovica opýtaných podporuje zavedenie dočasných opatrení, napríklad v podobe kvót, na riešenie nedostatočného zastúpenia žien v politike.



V priemere za celú EÚ si to myslí 55 percent Európanov a podporuje to 54 percent Slovákov.



Eurokomisárka pre rovnosť a krízový manažment Hadja Lahbibová v správe pre médiá upozornila, že rodové stereotypy ovplyvňujú všetkých, ale je nespravodlivé, ak tieto predsudky ovplyvňujú aj profesionálny a osobný život našich spoluobčanov. Za správny nástroj pre dosiahnutie zmeny označila napríklad smernicu o rodovej vyváženosti v správnych radách.