Eurobarometer: Občania EÚ podporujú pomoc Ukrajine, Slováci slabšie

Brusel 14. decembra (TASR) - Najnovší prieskum Eurobarometra, o ktorom v stredu informoval Európsky parlament (EP), upozornil, že občania EÚ si aj naďalej myslia, že demokracia je najdôležitejšou hodnotou, ktorú by mal europarlament chrániť; a naznačil tiež, že podpora Ukrajiny zo strany občanov EÚ je stabilná. Informuje o tom spravodajca TASR.



Zo záverov uvedeného jesenného prieskumu Eurobarometra 2022 vyplýva, že občania EÚ považujú za najdôležitejšie hodnoty demokraciu, ľudské práva a slobodu slova. Zároveň vyzývajú Európsky parlament, aby tieto hodnoty chránil.



Prieskum, ktorý bol vykonaný od 12. októbra do 7. novembra na vzorke 26.443 respondentov v 27 členských krajinách, naznačil, že 74 percent občanov EÚ schvaľuje kroky Únie na podporu Ukrajiny po ruskej invázii, nesúhlasí s nimi 23 percent opýtaných.



Najnižšia podpora je v Bulharsku a Grécku (48 percenta) a na Slovensku (49 percenta). Najvyššia vo Švédsku, Fínsku, v Holandsku a Dánsku (od 97 do 92 percenta).



Podpora sankcií proti ruskej vláde alebo finančná, vojenská či humanitárna podpora Ukrajiny zostáva aj po desiatich mesiacoch od začiatku vojny v rámci EÚ vysoká, na úrovni 73 percent. Na Slovensku je to iba 47 percent, horšie výsledky má už len Grécko (46 percent).



Prieskum potvrdil, že Európania podporujú nielen Ukrajinu, ale aj hodnoty, na ktorých stojí EÚ. Na otázku, ktoré hodnoty by mal europarlament brániť, najviac opýtaných (36 percent) uviedlo demokraciu, nasledovala ochrana ľudských práv v EÚ a vo svete (29 percent) a sloboda slova a myslenia (28 percent). Slováci (29 percent) za najväčšiu prioritu považujú sloboda slova a myslenia.



Európania si želajú ochranu a obranu týchto základných hodnôt ako v Únii, tak aj za jej hranicami.



Celkom až 72 percent Európanov (70 percent Slovákov) je toho názoru, že ich krajina z členstva v Únii profituje. Hlavným dôvodom pre tento názor je podľa opýtaných najčastejšie prínos Únie k zachovaniu mieru a posilňovaniu bezpečnosti (36 percent), čo odzrkadľuje vplyv vojny Ruska na Ukrajine. Okrem toho respondenti poukázali aj na prospešnosť spolupráce medzi krajinami EÚ (35 percent) a na prínos Európskej únie k hospodárskemu rastu svojej krajiny (30 percent).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)