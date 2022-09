Eurobarometer: Pravidelne cvičí len 38 percent obyvateľov EÚ

Brusel 19. septembra (TASR) - Dvadsaťdeväť percent Slovákov pravidelne cvičí alebo športuje, 43 percent necvičí vôbec. Vyplýva to z výsledkov piateho prieskumu Eurobarometer venovaného športu a fyzickej aktivite vykonaného na vzorke 26.580 osôb z 27 členských štátov EÚ, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Prieskum ukázal, že 38 percent obyvateľov krajín EÚ športuje alebo cvičí aspoň raz za týždeň a 17 percent menej ako raz za týždeň. Až 45 percent Európanov necvičí vôbec ani sa do žiadnej fyzickej aktivity nezapája.



U respondentov vo veku 15 – 24 rokov (54 percent) prevláda pri cvičení či športovaní určitá miera pravidelnosti. Veľkosť tejto skupiny sa s vekom znižuje. Kým v prípade osôb vo veku 25 – 39 rokov pravidelne cvičí 42 percent opýtaných, v skupine ľudí vo veku 40 – 54 rokov je to už len 32 percent a pravidelne cvičiacich ľudí vo veku nad 55 rokov je 21 percent.



Podľa prieskumu 41 percent opýtaných (47 percent Slovákov) uviedlo, že hlavnou prekážkou aktívneho života je nedostatok času. Za ňou nasleduje nedostatočná motivácia alebo nezáujem o šport.



V prieskume sa ďalej uvádza, že pre 54 percent Európanov (50 percent Slovákov)sú hlavnými dôvodmi pre fyzické aktivity snaha zlepšiť si zdravie, fyzickú kondíciu a uvoľniť sa.



V porovnaní s Eurobarometrom z roku 2017 sa situácia stabilizovala. Z prieskumu vyplýva aj to, že počas pandémie koronavírusu polovica Európanov zredukovala fyzickú aktivitu na polovicu alebo s ňou úplne prestala.



V reakcii na prieskum EK uviedla, že v rámci svojej kampane HealthyLifeStyle4All (Zdravý životný štýl pre všetkých) bude pokračovať vo zvyšovaní povedomia o význame aktívneho zdravého životného štýlu.



Eurokomisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová avizovala, že EK spustila viacero iniciatív, aby povzbudila ľudí k aktívnejšiemu životu. Jednou z nich je Európsky týždeň športu, ktorý sa začne koncom tohto týždňa.