Eurobarometer skúmal, ako občania krajín EÚ vnímajú hodnoty a práva

Brusel 15. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila výsledky svojho druhého prieskumu Eurobarometer o spravodlivosti, právach a hodnotách, ktorý poskytuje prehľad o tom, ako občania krajín Európskej únie vnímajú hodnoty a práva, ktoré presadzuje EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Prieskum, ktorý sa uskutočnil vo všetkých členských štátoch EÚ v marci a apríli 2024, ukazuje, že viac ako polovica Európanov je dobre informovaná o zásadách právneho štátu vo svojej vlastnej krajine, zatiaľ čo dve tretiny veria, že ľudské práva a hodnoty EÚ sú primerane chránené. Najmenej tomu veria Gréci (32 percent), Bulhari (35), Rumuni (47), Cyperčania (48) a Slováci (49), najviac sú o tom presvedčení vo Fínsku (92 percent), Luxembursku a Švédsku (89) a Dánsku (83).



Na otázku o znalosti legislatívy EÚ v tejto oblasti viac ako 60 percent respondentov uviedlo, že sú informovaní. Napríklad takmer polovica Európanov si je vedomá svojho práva na slobodný pobyt kdekoľvek v EÚ a svojho práva na rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní.



Účasť na politickom živote je naďalej silná, 67 percent občanov EÚ hlasuje v miestnych, celoštátnych alebo európskych voľbách. Takmer každý piaty respondent (19 percent) uvádza účasť na dobrovoľníckych aktivitách alebo komunitných projektoch a 10 percent opýtaných uviedlo, že sú zapojení do mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti alebo do odborov, politických hnutí alebo strán (deväť percent).



Pokiaľ ide o rôzne legislatívne iniciatívy, polovica respondentov počula o kódexe správania na boj proti nezákonným nenávistným prejavom v online sociálnych médiách, takmer polovica počula o preukaze EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím a viac ako 40 percent z nich vie o európskej iniciatíve občanov.



Spomedzi osvetových kampaní sú najznámejšie Europride (na zvýšenie povedomia a zvýšenie spoločenskej akceptácie lesbičiek, gayov, bisexuálov, trans ľudí a intersexuálov), ako aj Európsky deň rovnakého odmeňovania, Access City (oslava pokroku, ktorý mestá dosiahli, aby sa stali dostupnejšími) a Týždeň Rómov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)