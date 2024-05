Eurobarometer ukazuje, že občania podporujú výučbu cudzích jazykov

Brusel 21. mája (TASR) - Najnovší prieskum Eurobarometer potvrdzuje pozitívne postoje občanov EÚ k viacjazyčnosti. Podľa prieskumu sa prevažná väčšina Európanov (86 percent) domnieva, že každý v EÚ by mal hovoriť aspoň jedným cudzím jazykom. Prieskum v utorok zverejnila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Prieskum poukázal na rastúce uznanie významu jazykovej rozmanitosti pri zlepšovaní kultúrneho porozumenia, hospodárskych príležitostí a sociálnej súdržnosti v Európe. S 24 úradnými jazykmi a približne 60 regionálnymi a menšinovými jazykmi v EÚ, je viacjazyčnosť živým príkladom európskej kultúrnej rozmanitosti.



Prieskum naznačil, že 86 percent respondentov sa domnieva, že každý by mal hovoriť aspoň jedným iným jazykom ako svojím materinským jazykom a 69 percent hovorí viac ako jedným jazykom. Až 76 percent si myslí, že zlepšenie jazykových znalostí by malo byť politickou prioritou a 84 percent tvrdí, že treba chrániť regionálne a menšinové jazyky.



V prípade znalosti cudzích jazykov z prieskumu vyplýva mierny pokrok od posledného prieskumu v roku 2012.



V roku 2024 traja z piatich Európanov môžu viesť rozhovor v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk (nárast o tri percentuálne body) a v prípade mladých Európanov (15 až 24 rokov) sa tento podiel zvyšuje na štyroch z piatich (79 percent).



Pokiaľ ide o druhý cudzí jazyk, dosiahol sa menší pokrok: 28 percent Európanov (nárast o jedno percento) a 39 percent mladých ľudí (nárast o dve percentá) môže viesť konverzáciu vo viac ako jednom cudzom jazyku.



Angličtinu používa takmer polovica Európanov (47 percent) ako cudzí jazyk (nárast o 5 percentuálnych bodov od roku 2012) a 70 percent Európanov dokáže viesť rozhovor v angličtine. Po angličtine sú najčastejšie používanými cudzími jazykmi francúzština (11 percent), nemčina (10 percent) a španielčina (sedem percent).



Angličtina sa vníma ako najdôležitejší jazyk pre deti, aby sa ho učili pre svoju budúcnosť (85 percent opýtaných), po nej nasleduje španielčina, nemčina, francúzština a čínština.



Podľa respondentov sú hlavnými prínosmi učenia sa nového jazyka pracovné príležitosti (51 percent), schopnosť porozumieť ľuďom z iných kultúr (45 percent), získať lepšie zamestnanie v rodnej krajine (42 percent), využívať ho na dovolenke v zahraničí (42 percent) a využívať ho v práci (40 percent).



V priemere 11,5 percenta študentov v EÚ hovorí iným jazykom doma ako v škole, čo dokazuje, že viacjazyčné triedy sú v Európe realitou.



Prieskum sa uskutočnil v 27 členských štátoch EÚ od septembra do októbra 2023 na vzorke 26.523 respondentov vo veku nad 15 rokov a z rôznych demografických prostredí.







