PRIESKUM: Väčšina EÚ je za rýchlejší prístupový proces, Slováci nie

Vlajky Európskej únie vejú pred budovou Európkeho parlamentu v Štrasburgu 19. januára 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 22. júna (TASR) - Väčšina občanov krajín Európskej únie (58 percent) sa domnieva, že EÚ by mala rýchlejšie prijímať nových členov. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometer, informuje agentúra DPA.S takýmto úsudkom však nesúhlasila väčšina respondentov zo Slovenska (55 percent), Holandska (52 percent) či Slovinska (51 percent). Vo viacerých ďalších krajinách (vrátane Česka) bol za rýchlejšie prijímanie, ale aj proti nemu takmer rovnaký počet opýtaných. V niektorých iných krajinách, ako sú Poľsko, Írsko, Litva, Španielsko či Chorvátsko, s rýchlejším prijímaním nových členov súhlasilo viac ako 70 percent opýtaných občanov.Závery prieskumu boli zverejnené v stredu, krátko pred summitom EÚ, ktorý sa bude vo štvrtok a piatok konať v Bruseli. Lídri členských krajín budú na ňom rokovať o udelení kandidátskeho štatútu Ukrajine a Moldavsku, ktoré nedávno odporučila Európska komisia.Udelenie tohto štatútu Ukrajine sa považuje za symbolický krok na prejavenie solidarity s Kyjevom v súvislosti s ruskou inváziou, konštatuje DPA. Zároveň pripomína, že vstup do EÚ je politicky zdĺhavý a právne náročný proces.DPA uvádza, že napríklad Slovensko získalo štatút kandidátskej krajiny v roku 1999 a v roku 2004 už sa stalo členom EÚ. Turecku ho udelili v rovnakom roku, členom Únie však nie je dodnes.Ako ďalší príklad zmieňuje DPA Severné Macedónsko, ktoré je kandidátskou krajinou 17 rokov, pričom až v júli 2020 EK v princípe schválila začatie prístupových rokovaní. Bulharsko, ktoré je členom EÚ, však spustenie tohto procesu blokuje pre historické spory, ako aj práva bulharskej menšiny v Severnom Macedónsku.Väčšina občanov EÚ podľa najnovšieho Eurobarametra verí, že vojna na Ukrajine už ovplyvnila ich životy alebo sa tak čoskoro stane. Približne 40 percent opýtaných uviedlo, že ich životná úroveň sa v dôsledku vojny buď už zhoršila, alebo vyjadrilo očakávanie, že sa tak stane v nadchádzajúcom roku.Prieskum taktiež zistil, že väčšina občanov EÚ hodnotí členstvo v Únii pozitívne (52 percent; v prípade Slovákov len 33 percent), pričom takmer dve tretiny (65 percent) ho považujú za dobrú vec (na Slovensku 41 percent), čo je najvyššia podpora od roku 2007. Negatívny dojem z EÚ vyslovilo 12 percent respondentov (18 percent na Slovensku).Rusko podľa prieskumu pozitívne vníma v celej EÚ iba desať percent opýtaných (na Slovensku však až 20 percent). Osemdesiat percent občanov EÚ a 57 percent obyvateľov Slovenska súhlasí s uvalením ekonomických sankcií na ruskú vládu, ruské spoločnosti a jednotlivcov. Väčšina občanov EÚ je spokojná s reakciou Únie na ruskú inváziu na Ukrajinu (na Slovensku to bolo iba 44 percent respondentov).Prieskum Eurobarometer prebiehal v apríli a máji na vzorke približne 27.000 respondentov.