PRIESKUM: Občania EÚ podporujú európsku reakciu na ruskú inváziu

Príbuzní držia transparenty s nápisom Zachráňte vojakov z oceliarní Azovstaľ v obliehanom prístavnom meste Mariupol pred centrom pre vysídlené osoby v Záporoží počas 69. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v utorok 3. mája 2022. Foto: TASR/AP

Obrázok ikony sa nachádza vedľa vojenskej prilby na kontrolnom stanovišti v obliehanom prístavnom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny počas 70. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v stredu 4. mája 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 5. mája (TASR) - Vo štvrtok zverejnený bleskový prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil vo všetkých členských štátoch Európskej únie, poukazuje na široký konsenzus medzi občanmi eurobloku v prospech celoeurópskej reakcie na inváziu Ruska na Ukrajinu. Informuje spravodajca TASR.Väčšina Európanov si podľa tohto prieskumu myslí, že od začiatku vojny prejavila Európska únia solidaritu s Ukrajinou (79 percent) a vo svojej reakcii bola jednotná (63 percent) a rýchla (58 percent).Respondenti vo veľkej miere vyjadrili neochvejnú podporu Ukrajine a jej obyvateľom. Viac ako deväť z desiatich opýtaných (93 percent) súhlasí s poskytovaním humanitárnej pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou. S myšlienkou privítať v EÚ ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, súhlasí 88 percent Európanov. Finančnú podporu poskytovanú Ukrajine schvaľuje 80 percent.Celkovo 66 percent účastníkov prieskumu súhlasí s tým, že Ukrajina by mala vstúpiť do EÚ, keď bude pripravená; 71 percent sa domnieva, že Ukrajina je súčasťou európskej rodiny; a 89 percent s Ukrajincami súcití.Veľmi vysoká je aj podpora sankcií uvalených na Rusko po jeho vojenskom útoku na Ukrajinu. Prevažná väčšina Európanov (80 percent) schvaľuje hospodárske sankcie voči Rusku. Celkovo 79 percent Európanov súhlasí so sankciami voči ruským oligarchom s cieľom spôsobiť jasnú hospodársku a politickú ujmu ruskej politickej elite zodpovednej za inváziu.Dve tretiny Európanov (67 percent) schvaľujú, že Európska únia financuje nákup a dodávky vojenského vybavenia poskytovaného Ukrajine. Okrem toho podľa 75 percent respondentov vojna na Ukrajine ukazuje, že je potrebná väčšia vojenská spoluprácu v rámci EÚ.Z prieskumu vyplýva aj široká podpora pre opatrenia Európskej únie v oblasti energetiky, zameraných na odstránenie závislosti od ruských fosílnych palív. Existuje široký konsenzus, pokiaľ ide o naplnenie zásobníkov plynu v EÚ, aby sa zabránilo riziku nedostatku plynu počas budúcej zimy (86 percent), pokiaľ ide o to, aby Únia prijímala opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budov, dopravy a tovaru (85 percent), a pokiaľ ide o skutočnosť, že vojna na Ukrajine zvyšuje naliehavosť investícií do energie z obnoviteľných zdrojov (84 percent).Celkovo až 90 percent Európanov súhlasí s tým, že na európskej úrovni by sa mali prijať opatrenia na obmedzenie vplyvu rastúcich cien energií na spotrebiteľov a podniky. Spomedzi európskych respondentov 86 percent uviedlo, že rastúce ceny energií majú výrazný vplyv na ich kúpnu silu.Bleskový prieskum Eurobarometra sa uskutočnil v 27 členských štátoch EÚ v dňoch 13. – 20. apríla 2022. Prostredníctvom internetu bolo oslovených 26.066 občanov členských krajín EÚ.