Euroinštitúcie sa dohodli na premene úradu EASO na Azylovú agentúru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 29. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala dohodu, ktorou Európsky parlament a Rada EÚ dospeli k transformácii Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na Azylovú agentúru EÚ (EUAA).Je to kľúčová iniciatíva v rámci nového paktu o migrácii a azyle. Nová agentúra pomôže zvýšiť kvalitu, jednotnosť a rýchlosť azylových konaní v členských štátoch EÚ. Nová rezerva v podobe ďalších 500 odborníkov poskytne účinnejšiu podporu vnútroštátnym azylovým systémom, ktoré čelia veľkému počtu prípadov, čím sa zvýši efektívnosť a udržateľnosť celkového systému riadenia migrácie v EÚ.Podľa tlačovej správy Európskej komisie je dohoda o agentúre prvým dôležitým stavebným prvkom v procese vytvárania uceleného a dobre fungujúceho európskeho azylového systému. Členské štáty sa budú môcť spoľahnúť na úplnú operačnú podporu Azylovej agentúry EÚ, a to aj v prípade problémov. Agentúra v rámci azylových konaní zvýši ochranu jednotlivcov a bude riešiť právne medzery, aby sa dosiahlo väčšie zbližovanie azylových systémov jednotlivých členských štátov.Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová v tejto súvislosti uviedla, že nový pakt o migrácii a azyle "" a zdôraznila, že je nevyhnutné, aby sa rozhodnutia o azyle prijímali rýchlo a spravodlivo a rovnako kvalitne všade v Európe. "" vysvetlila.Nová agentúra bude mať posilnený mandát, ktorý prispeje k účinnejším azylovým systémom prostredníctvom väčšej operatívnej a technickej podpory členským štátom vrátane odbornej prípravy, pripravenosti, analýzy a výmeny informácií. Personálna rezerva v podobe 500 odborníkov vrátane tlmočníkov, pracovníkov vybavujúcich prípady alebo špecialistov na príjem žiadostí bude na žiadosť členských štátov pripravená na nasadenie ako súčasť podporných azylových tímov. Odborníci agentúry budú mať mandát pripraviť celé administratívne azylové konanie na rozhodnutie vnútroštátnych orgánov a ponúknu aj pomoc vo fáze odvolania.Nový mandát znamená aj jednotné a kvalitné rozhodovanie prostredníctvom vypracovania prevádzkových noriem, ukazovateľov, usmernení a najlepších postupov na vykonávanie právnych predpisov Únie o azyle. Zároveň to znamená lepšie monitorovanie a podávanie správ o azylových a prijímacích systémoch členských štátov s cieľom zabezpečiť konzistentnejšie postupy v celej Európe.V neposlednom rade posilnený mandát agentúre pomôže pri budovaní kapacít v krajinách mimo EÚ s cieľom zlepšiť azylové a prijímacie systémy a podporiť presídľovacie programy Európskej únie a jej členských štátov.Utorňajšiu dohodu ešte musia formálne schváliť poslanci Európskeho parlamentu a ministri členských krajín (Rada EÚ). Hneď ako nové nariadenie vstúpi do platnosti - 20 dní po zverejnení v úradnom vestníku EÚ - stane sa EASO Azylovou agentúrou EÚ a bude môcť konať na základe svojho nového mandátu.