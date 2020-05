Eurojust: Bojovníci IS by mali byť stíhaní aj za vojnové zločiny

Haag 23. mája (TASR) - Bojovníci teroristickej organizácie Islamský štát (IS) by mali byť stíhaní nielen za terorizmus, ale aj za vojnové zločiny, navrhol v sobotu Eurojust, úrad EÚ pre justičnú spoluprácu so sídlom v holandskom Haagu.



Podľa agentúry DPA sa v správe Eurojustu uvádza, že obvinenie z oboch zločinov povedie k vyšším trestom a spravodlivosti.



Eurojust argumentuje, že mnoho bývalých bojovníkov IS bolo obvinených z terorizmu iba vo svojich domovských krajinách. Obvinenia z terorizmu však majú premlčaciu lehotu, čo znamená, že dotyční môžu byť stíhaní iba v určitom časovom období. Avšak stíhanie za zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny nemá žiadne obmedzenia.



Okrem toho skupiny ako IS by sa nemali považovať iba za teroristické, ale aj za strany konfliktu, dodal Eurojust - orgán zložený z národných prokurátorov, sudcov a policajných úradníkov členských štátov EÚ zameraný na posilnenie boja proti závažným trestným činom postihujúcim dva alebo viac členských štátov EÚ.