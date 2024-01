Eurojust: V 5 štátoch podnikli zásah voči pašovaniu tovarov do Ruska

Haag 24. januára (TASR) - Úrady v Holandsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku a Kanade podnikli v januári koordinované zásahy zamerané voči osobám porušujúcim sankcie uvalené na Rusko. Oznámila to v utorok európska justičná agentúra Eurojust, informuje agentúra AFP.



Operácia bola výsledkom spoločného vyšetrovania týkajúceho sa vývozu technologického a laboratórneho vybavenia do Ruska, ktorý je v rozpore so sankciami uvalenými na Moskvu po invázii na Ukrajinu. Ide o tovary s možným vojenským využitím.



Celý prípad začala koncom vlaňajška vyšetrovať holandská polícia. Podarilo sa odhaliť "sieť podnikateľských subjektov využívaných na obchádzanie zákazu vývozu tovarov do Ruska," uvádza sa vo vyhlásení Eurojustu.



V rámci vyšetrovania boli v Holandsku zatknuté tri podozrivé osoby. Dve z nich boli riaditelia holandskej firmy, ktorá prevážala komodity do Ruska cez krajiny východnej Európy.



Podľa holandskej verejnoprávnej televízie sa im týmto spôsobom podarilo prepašovať tovary v hodnote státisícov eur.



Európska únia od ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 uvalila na Moskvu 12 balíkov bezprecedentných sankcií, ktoré sa však ale nezriedka rôznym spôsobom obchádzajú.



Vysokopostavený predstaviteľ Únie minulý týždeň informoval, že sa pripravuje ďalší balík sankčných opatrení, ktoré by mali byť zavedené pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu pripadajúceho na 24. februára.



Podľa ukrajinských predstaviteľov súkromné firmy stále vyvážajú zo západných štátov do Ruska tovary tzv. využitia, často prostredníctvom tretích krajín. Kremeľ týmto spôsobom podľa Kyjeva získava potrebné zahraničné komponenty do svojich zbraní, ktorými útočí na Ukrajinu.