Eurokomisár Breton: EÚ nepredĺžila zmluvu so spoločnosťou AstraZeneca

Paríž 9. mája (TASR) - Európska únia nepredĺžila zmluvu s britsko-švédskou farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca. V nedeľu to vyhlásil eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton, ktorého citovala agentúra DPA.



Zmluva aktuálne platí do konca júna. Breton vo vysielaní France Inter uviedol, že platnosť kontraktu s AstraZenecou nebola predĺžená. "Uvidíme. Uvidíme, čo sa stane," dodal.



Obavy z toho, že očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 od AstraZenecy môže v mimoriadne zriedkavých prípadoch spôsobovať krvné zrazeniny podnietili viaceré krajiny k tomu, aby neodporúčali jej používanie pri očkovaní mladších ľudí.



Breton na predmetnú vakcínu vyjadril pozitívny názor. "Je to dobrá vakcína," dodal.



V sobotu šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová potvrdila, že EÚ uzavrela dohodu s konzorciom Pfizer/BioNTech o dodaní ďalších 1,8 miliardy dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Uviedla, že EK uzavrela dohodu o garantovaných 900 miliónoch dávok s možnosťou ďalšieho nákupu rovnakého množstva s konzorciom Pfizer/BioNTech na roky 2021 až 2023.