Eurokomisár Breton rezignoval a stiahol svoju kandidatúru do novej EK

Paríž/Brusel 16. septembra (TASR) - Francúzsky eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton s okamžitou platnosťou rezignoval z funkcie a stiahol aj svoju kandidatúru do formujúcej sa novej Európskej komisie (EK). V pondelok to oznámil na sociálnej sieti X, informuje TASR.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pred niekoľkými dňami požiadala Francúzsko, aby z osobných dôvodov stiahlo jeho nomináciu do novej eurokomisie, píše Breton vo zverejnenom liste adresovanom šéfke eurokomisie. Za to údajne prisľúbila Parížu vplyvnejšie portfólio - oblasť, za ktorú budú jednotliví eurokomisári zodpovedať vo funkčnom období 2024-2029.



"Vzhľadom na tento posledný vývoj - ďalšie svedectvo pochybného riadenia - musím konštatovať, že už nemôžem vykonávať svoje povinnosti v kolégiu (komisárov)," dodal Breton. Francúzsky prezidentský úrad a ani von der Leyenová sa k informáciám bezprostredne nevyjadrili. V súčasnosti nie je jasné, kto bude novým nominantom Paríža do budúcej EK.



Thierry Breton pôsobil vo funkčnom období 2019-2024 ako eurokomisár pre vnútorný trh a bojoval najmä proti veľkým digitálnym platformám. Do jeho zodpovednosti patrila aj oblasť vesmíru a obrany. V európskych kuloároch sa špekulovalo, že v novo formujúcej EK by mohol byť výkonným podpredsedom pre priemysel a strategickú autonómiu.