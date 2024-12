Eurokomisár Brunner: Deportácie Sýrčanov z Európy by boli predčasné

Brusel 12. decembra (TASR) - Európsky komisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner vo štvrtok vyhlásil, že deportácie sýrskych azylantov do ich vlasti by boli nateraz predčasné. Rakúsko, odkiaľ Brunner pochádza, tento týždeň oznámilo zámer deportovať sýrskych utečencov do ich krajiny pôvodu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Keďže situácia je stále nestabilná, musíme sa zamerať na dobrovoľné návraty," uviedol Brunner.



Poznamenal, že vidina návratu do krajiny po páde režimu prezidenta Bašára Asada môže byť pre mnohých Sýrčanov lákavá. Podľa Brunnera by Európska únia mala tieto návraty podporiť aj finančne. "Pokiaľ ide o otázku peňazí, tak áno... Myslím si, že musíme niečo urobiť," oznámil.



Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg vo štvrtok pre agentúru Reuters uviedol, že prípadná nútená deportácia sýrskych utečencov sa môže uskutočniť len vtedy, keď to bude pre nich bezpečné. "Spravíme to hneď, ako to bude možné," dodal.



V pondelok rakúske ministerstvo vnútra bez predstavenia konkrétneho návrhu vyhlásilo, že pripraví plán repatriácie a deportácie Sýrčanov.



Občianska vojna v Sýrii od roku 2011 spôsobila migračnú krízu, počas ktorej do Európy prišlo viac ako milión ľudí. Viaceré európske krajiny po páde sýrskeho režimu zastavili proces udeľovania azylu sýrskym utečencom. Podľa Reuters sa to dotkne desiatok tisíc žiadostí, ktoré sú v Európskej únii v súčasnosti otvorené.



Sýrski povstalci pod vedením skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) v utorok vymenovali dočasného premiéra Muhammada Bašíra, ktorý má vládu viesť do marca budúceho roka. Situáciu po páde režimu Bašára Asada však sprevádzajú obavy z HTS, ktorý je na Západe vedený ako teroristická organizácia a v minulosti mal väzby na al-Káidu.