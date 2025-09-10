< sekcia Zahraničie
Eurokomisár Brunner navštívi Slovensko, rokovať bude o migrácii
Okrem bilaterálnych rokovaní sa Brunner neformálne stretne aj s mladými ľuďmi z viac ako desiatich organizácií v rámci podujatia Youth Policy Dialogue.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Eurokomisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner pricestuje vo štvrtok ráno na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Stretnúť sa plánuje s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, informuje TASR.
„Počas mojej návštevy budeme diskutovať o kľúčových otázkach migračnej politiky vrátane budúcnosti Ukrajincov na Slovensku, pokroku pri vykonávaní Paktu o migrácii a azyle a o naliehavej potrebe dosiahnuť dohodu na nariadení o návrate,“ spresnil Brunner pre TASR.
Okrem bilaterálnych rokovaní sa Brunner neformálne stretne aj s mladými ľuďmi z viac ako desiatich organizácií v rámci podujatia Youth Policy Dialogue. „Dialógy s mládežou sú pre mňa veľmi dôležité – mladí ľudia sú budúcnosťou Európy, a tú nemožno budovať bez nich,“ zdôraznil eurokomisár.
Hlavným cieľom tejto iniciatívy je povzbudiť mladých ľudí, aby vyjadrovali svoje názory na politiky Európskej únie prostredníctvom priamej interakcie s eurokomisármi a zároveň zabezpečiť, aby sa tieto postoje premietli do európskej politickej agendy.
