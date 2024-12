Eurokomisár Brunner víta rozšírenie Schengenu o Bulharsko a Rumunsko

Brusel 12. decembra (TASR) - Eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner privítal štvrtkové rozhodnutie ministrov vnútra členských krajín EÚ v Bruseli o tom, že Bulharsko a Rumunsko sa od 1. januára 2025 definitívne stanú plnoprávnymi členmi schengenského priestoru. Rovnako zareagovala aj Európska komisia (EP) a Európsky parlament (EP), informuje spravodajca TASR.



"Úplné pristúpenie Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru je historickým momentom," vyhlásil Brunner. Zároveň zdôraznil, že EÚ musí pracovať na zlepšení bezpečnosti v európskom priestore aj prostredníctvom lepšej ochrany svojich vonkajších hraníc.



"Schengenský priestor je spolu s eurozónou a vnútorným trhom jednou z najlepších vecí na Európskej únii. Som veľmi rád, že Rumunsko a Bulharsko dnes dostali potvrdenie vstupu," dodal Brunner.



"Je koniec, je rozhodnuté. Je to zaslúžené. Rumunsko a Bulharsko ako plnoprávni členovia vstúpia do Schengenu 1. januára 2025. Blahoželám ľuďom oboch krajín, ktorí na tom tvrdo pracovali a túžia po vstupe Schengenu. Silnejší Schengen znamená bezpečnejšiu a jednotnejšiu Európu," uviedla predsedníčka EP Roberta Metsolová na platforme X. Dlhoročne bola otvoreným zástancom vstupu oboch krajín.



Pre nového eurokomisára Brunnera išlo o prvú účasť na zasadnutí Rady EÚ pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť. Podľa diplomatických zdrojov výsledok hlasovania bol vopred jasný. Rakúsko, ktoré blokovalo vstup oboch krajín kvôli obavám z migračného tlaku, v pondelok (9.12.) definitívne stiahlo svoje veto.



Brunner na novinársku otázku o dočasnom zavádzaní kontrol na vnútroschengenských hraniciach odpovedal, že EK všetky takéto žiadosti podrobne analyzuje, ale ak sú v súlade s Kódexom schengenských hraníc, nedá sa im zabrániť.



EK v oficiálnom vyhlásení uviedla, že po štvrtkovom hlasovaní sa zavŕši úplný vstup oboch krajín do schengenského priestoru. To posilní nielen schengenský priestor, ale aj vnútorný trh EÚ a zvýši sa mobilita, obchod a cestovný ruch.



"Robustný schengenský priestor posilňuje jednotu EÚ a robí Úniu silnejšou v celosvetovom meradle," uvádza EK.