Eurokomisár: Dialóg so SR prináša výsledky, no isté obavy pretrvávajú
McGrath uviedol, že Komisia monitoruje situáciu vo všetkých členských štátoch a zdôrazňuje, že zdravé finančné riadenie a princípy právneho štátu idú ruka v ruke
Autor TASR
Štrasburg 11. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu diskutovali so zástupcami Európskej komisie (EK) a dánskeho predsedníctva v Rade EÚ o stave právneho štátu na Slovensku a potenciálnom zneužívaní prostriedkov EÚ. Eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť a právny štát Michael McGrath počas vystúpenia vyzdvihol spoluprácu a angažovanosť Slovenska, no vyjadril aj isté obavy, napríklad pri zabezpečovaní efektívneho a nezávislého vyšetrovania korupcie na vysokej úrovni, informuje TASR.
Rozprava sa konala po tom, ako Slovensko koncom mája a začiatkom júna navštívili delegácie z Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT) a Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), pričom vyjadrili isté obavy o vývoj na Slovensku, stav právneho štátu, správnosti čerpania európskych fondov, uviedol vedúci Kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek.
„Únia je spoločenstvom hodnôt, pričom právny štát je jej ústredím a rešpektovanie právneho štátu je zásadné, keď implementujeme rozpočet EÚ a pri rešpektovaní princípov finančnej správy,“ uviedla dánska ministerka pre európske záležitosti Marie Bjerreová v úvode rozpravy.
„Vítame dialóg medzi Komisiou a Slovenskom. Dúfame, že táto výmena názorov bude plodná a že bude aj v súlade s reformami, ktoré už Slovensko prijalo. Ak sa Komisia rozhodne, že pristúpi k ďalšej činnosti, Rada EÚ tieto návrhy podrobne preskúma. Rada zároveň pracuje na tom, aby reagovala na tieto výzvy, kým sa z nich stanú reálne hrozby,“ povedala Bjerreová.
Eurokomisár McGrath vyzdvihol, že sa Slovensko za uplynulé dva roky angažovalo v intenzívnom dialógu s EK, aby riešilo problémy identifikované v správe o právnom štáte z roku 2024, a tieto snahy pokračujú. „Avšak, správa z roku 2025 hovorí aj o istých obavách. Komisia v júli zaznamenala, že nedošlo k žiadnemu pokroku za uplynulý rok v rámci odporúčaní na zabezpečenie efektívneho a nezávislého vyšetrovania a trestného stíhania korupcie na vysokej úrovni,“ zdôraznil McGrath.
„Komisia vykonala niekoľko auditov v súvislosti s eurofondami pre poľnohospodárstvo, došlo k finančnej oprave 27,7 milióna eur. Slovensko to akceptovalo a počas procesu efektívne spolupracovalo. Akékoľvek tvrdenia ohľadom podvodov alebo iných nezrovnalostí trestnej povahy sú v rukách OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom, pozn. TASR) a Európskej prokuratúry,“ ozrejmil. Pre Komisiu je podľa neho tiež dôležité zabezpečiť záruky, že sa neoslabia organizácie občianskej spoločnosti.
McGrath uviedol, že Komisia monitoruje situáciu vo všetkých členských štátoch a zdôrazňuje, že zdravé finančné riadenie a princípy právneho štátu idú ruka v ruke. "Efektívne nakladanie s eurofondmi úzko súvisí so silou právneho štátu. Bez nezávislých inštitúcií, bez priamej zodpovednosti a bez verejnej dôvery žiaden verejný systém financovania nemôže fungovať správne. Eurofondy, prostriedky z EÚ musia plniť účel, podporovať rast, kohéziu, súdržnosť a nemôžu sa zneužívať na korupčné účely alebo iným spôsobom sa s nimi manipulovať z dôvodu nedostatočného dohľadu," povedal komisár.
Doplnil, že princípy právneho štátu sú právne záväzné pre všetky štáty EÚ, pričom ochrana finančných záujmov EÚ nie je pre Komisiu len právnou, ale aj morálnou povinnosťou voči európskym občanom a daňovým poplatníkom. Pripomenul, že v kontexte viacročného finančného rámca EK navrhuje posilniť prepojenie medzi právnym štátom a prístupom k eurofondom.
