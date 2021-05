Eurokomisár Hahn o kauze Babiš: Rozpočet EÚ bol a zostáva chránený

Brusel 19. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) diskutovali v stredu s predstaviteľmi portugalského predsedníctva v Rade EÚ a Európskej komisie (EK) o zisteniach spájaných s možným konfliktom záujmov týkajúcich sa českého premiéra Andreja Babiša.



Europoslanci sa v diskusii vyjadrili k nedávnym záverom auditu EK z rokov 2014 - 2020 v prípade konfliktu záujmov, do ktorého je zapletený český premiér. Počas diskusie uviedli, že rozsah, do akého sa v Českej republike vyvinuli oligarchické štruktúry, je "neprijateľný". Zároveň sa vyslovili, že príslušné finančné prostriedky z rozpočtu EÚ musia byť vrátené.



Časť poslancov však upozornila, že táto otázka by nemala slúži ako zámienka na posilnenie kompetencií EÚ, iní zdôraznili nutnosť implementácie odporúčaní uvedeného auditu.



Eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn poslancov ubezpečil, že "rozpočet EÚ bol a zostáva plne chránený". Ďalší postup bude podľa neho závisieť od pokroku, ktorý české orgány urobia pri riešení zvyšných odporúčaní eurokomisie.



Poslanci EP budú o uznesení k možnému konfliktu záujmov Andreja Babiša hlasovať na júnovom plenárnom zasadnutí.



Europarlament vo svojej tlačovej správe upozornil, že audit EK potvrdil, že Babiš ako predseda vlády ovplyvňoval prideľovanie dotácií EÚ spoločnosti Agrofert, agrochemickému konglomerátu, ktorý sám založil.



Komisia tým potvrdila obavy, ktoré europarlament v posledných rokoch opakovane vyjadril. V rokoch 2018, 2019 a 2020 europoslanci prijali uznesenia, ktoré poukazujú na zneužívanie poľnohospodárskych fondov EÚ v Česku a možné zapojenie predsedu vlády. Žiadali prísnejšie opatrenia na ochranu výdavkov EÚ, najmä vytvorenie kontrolného mechanizmu na riešenie problému konfliktu záujmov a väčšiu transparentnosť konečných príjemcov finančných prostriedkov EÚ.



V súčasnosti žiadny právny predpis EÚ nezaväzuje členský štát zverejniť konečných príjemcov eurodotácií.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)