Eurokomisár Hahn: Ukrajina bude po vojne potrebovať Marshallov plán

Brusel 7. apríla (TASR) - Ukrajina bude potrebovať po vojne s Ruskom aktualizovanú verziu Marshallovho plánu, aký Spojené štáty ponúkli Európe po skončení druhej svetovej vojny. V stredu to vyhlásil eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Hahn si myslí, že Ukrajine by takýto plán pomohol rýchlo sa zotaviť zo škôd spôsobených ruskou vojenskou agresiou a tiež by prispel k jej zblíženiu sa s EÚ. Opravy zdevastovanej krajiny by podľa neho bez poskytnutia primeranej pomoci mohli trvať desaťročia.



V rámci Marshallovho plánu poskytli Spojené štáty európskym krajinám po druhej svetovej vojne v priebehu štyroch rokov sumu, ktorá by pri dnešných cenách predstavovala približne 200 miliárd dolárov. Išlo o hospodársku a technickú pomoc.



Eurokomisár pre rozpočet neuviedol, koľko peňazí bude potrebných na obnovu Ukrajiny, avšak povedal, že financie by mala okrem EÚ poskytnúť aj skupina G20 vrátane Ruska.



Hahn informoval, že EÚ zatiaľ neplánuje spustiť pre členské krajiny ďalší spoločný program pôžičiek na riešenie ekonomických a sociálnych dôsledkov vojny na Ukrajine. Poznamenal, že na pokrytie niektorých výdavkov súvisiacich s riešením situácie s utečencami z Ukrajiny by členské štáty mohli použiť časť finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené v rámci rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027.