Eurokomisár poprel tvrdenia o vyhrážaní sa premiérovi Gruzínska

Tbilisi/Brusel 23. mája (TASR) - Komisár EÚ pre politiku susedstva a rozšírenie Olivér Várhelyi, obviňovaný z vyhrážania sa a zastrašovania gruzínskeho premiéra Irakliho Kobachidzeho, vo štvrtok uviedol, že jeho slová boli vytrhnuté z kontextu. TASR o tom píše na základe agentúry AFP.



Kobachidze vo štvrtok obvinil nemenovaného eurokomisára z vyhrážok a pokusu o vydieranie v súvislosti s prijatím kontroverzného zákona o zahraničnom vplyve. Komisár údajne odkazoval aj na atentát na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica.



Kobachidze informoval, že eurokomisár naznačil opatrenia, ktoré by západní politici mohli prijať, ak by gruzínsky parlament prelomil prezidentské veto. Eurokomisár údajne vyzval Kobachidzeho na opatrnosť a uviedol: "Videli ste, čo sa stalo Ficovi."



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová vetovala zákon o tzv. vonkajšom vplyve, ktorý schválili poslanci v treťom čítaní 14. mája. Vládna strana Gruzínsky sen však má v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta.



Na základe znenia tohto zákona by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získa viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia.



V reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen presadiť kontroverzný návrh zákona sa začali už začiatkom apríla veľké protivládne protesty. Návrh zákona kritizujú aj Európska únia, Rada Európy, NATO či OSN.



Vládnuca strana návrh obhajuje s tým, že cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Legislatívu sa snažila presadiť už vlani, pre masové protesty ju však z rokovania parlamentu stiahla.