< sekcia Zahraničie
Eurokomisár pre obranu: Ukrajinské jednotky by mohli pomôcť brániť EÚ
Ukrajina má v súčasnosti v Európe najskúsenejšiu armádu a mohla by byť pre jej spojencov cenným zdrojom nových vedomostí.
Autor TASR
Vilnius 17. novembra (TASR) - Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius v pondelok vyhlásil, že ak sa boje na Ukrajine skončia uzavretím mierovej zmluvy, ukrajinskí vojaci by mohli pomôcť s obranou východnej hranice Európskej únie (EÚ) s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
„Bolo by dobré, keby bola bojom otestovaná ukrajinská armáda po nastolení mieru na Ukrajine pripravená pôsobiť vo všetkých krajinách nášho pohraničného regiónu, počnúc Pobaltím a v Litve, spolu s nemeckou brigádou a rotujúcimi americkými prápormi,“ povedal Kubilius v litovskom Vilniuse.
Politico uvádza, že takýto scenár je v súčasnosti veľmi vzdialený, nakoľko na východe Ukrajiny pokračujú boje a ruský prezident Vladimir Putin nepreukázal žiadnu vôľu dosiahnuť kompromis s cieľom ukončiť ich.
Ukrajina má v súčasnosti v Európe najskúsenejšiu armádu a mohla by byť pre jej spojencov cenným zdrojom nových vedomostí. Kubiliusova výzva prichádza v čase, keď sa niekdajšie sľuby o prijatí Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) rozplývajú v dôsledku odporu zo strany Spojených štátov i niektorých ďalších spojencov.
Kubilius zdôraznil, že akékoľvek nasadenie ukrajinskej armády v štátoch EÚ by nenarušilo pôsobnosť nemeckej brigády v Litve, prítomnosť amerických vojakov v regióne, ani by nespustilo mechanizmus kolektívnej obrany podľa článku päť Washingtonskej zmluvy.
Kubilius v minulosti pôsobil ako premiér Litvy. „My Litovčania sme sa v našej histórii naučili, že pre našu bezpečnosť je lepšie mať viacero záruk,“ vyhlásil. Dodal, že článok päť by mal byť podporený vlastnými bezpečnostnými opatreniami Európskej únie „s jasným mechanizmom ich implementácie“.
„Bolo by dobré, keby bola bojom otestovaná ukrajinská armáda po nastolení mieru na Ukrajine pripravená pôsobiť vo všetkých krajinách nášho pohraničného regiónu, počnúc Pobaltím a v Litve, spolu s nemeckou brigádou a rotujúcimi americkými prápormi,“ povedal Kubilius v litovskom Vilniuse.
Politico uvádza, že takýto scenár je v súčasnosti veľmi vzdialený, nakoľko na východe Ukrajiny pokračujú boje a ruský prezident Vladimir Putin nepreukázal žiadnu vôľu dosiahnuť kompromis s cieľom ukončiť ich.
Ukrajina má v súčasnosti v Európe najskúsenejšiu armádu a mohla by byť pre jej spojencov cenným zdrojom nových vedomostí. Kubiliusova výzva prichádza v čase, keď sa niekdajšie sľuby o prijatí Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) rozplývajú v dôsledku odporu zo strany Spojených štátov i niektorých ďalších spojencov.
Kubilius zdôraznil, že akékoľvek nasadenie ukrajinskej armády v štátoch EÚ by nenarušilo pôsobnosť nemeckej brigády v Litve, prítomnosť amerických vojakov v regióne, ani by nespustilo mechanizmus kolektívnej obrany podľa článku päť Washingtonskej zmluvy.
Kubilius v minulosti pôsobil ako premiér Litvy. „My Litovčania sme sa v našej histórii naučili, že pre našu bezpečnosť je lepšie mať viacero záruk,“ vyhlásil. Dodal, že článok päť by mal byť podporený vlastnými bezpečnostnými opatreniami Európskej únie „s jasným mechanizmom ich implementácie“.