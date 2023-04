Eurokomisár pre rozpočet vyzval štáty na pomoc Taliansku s migrantmi

Štrasburg 19. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok vyzvala členské štáty Európskej únie, aby prijímali viac žiadateľov o azyl, ktorí na člnoch prichádzajú do Talianska. V uplynulom období sa totiž prílev migrantov do tejto krajiny značne zintenzívnil. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Taliansko je pre migrantov prichádzajúcich na člnoch zo severnej Afriky hlavnou destináciou. Mnohí z nich sa vyloďujú na talianskom ostrove Lampedusa.



"Pobrežie Lampedusy je aj pobrežím Európskej únie. Preto za ľudí, ktorí tam prídu, nesú zodpovednosť (i ostatné členské štáty)," povedal eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn.



Hahn vyhlásil, že 950 ľudí, ktorí od vlaňajšieho júna prišli do krajín na pobreží Stredozemného mora, bolo v rámci schémy vypracovanej minulý rok premiestnených do iných štátov EÚ. Až dve tretiny z týchto osôb sa vylodili práve v Taliansku.



"Chceme, aby členské štáty tieto osoby premiestňovali rýchlejšie a vo väčšom počte," uviedol Hahn. Dodal, že od januára do marca 2023 prišlo do Talianska 30.000 migrantov, čo v porovnaní s rovnakým časovým obdobím vlani predstavuje nárast o 300 percent. Podľa jeho slov prišlo len počas uplynulého víkendu do Talianska viac ako 1500 utečencov.



Hahn dodal, že Taliansko dostáva od EÚ najviac peňazí na vyriešenie situácie s migrantmi. Od roku 2015 Rím na tento účel získal takmer dve miliardy eur a v súčasnosti prebiehajú rokovania o ďalšej núdzovej finančnej pomoci.



Agentúra AFP pripomína, že strana talianskej premiérky Giorgie Meloniovej Bratia Talianska (FdI), ktorá vlani vyhrala parlamentné voľby, prisľúbila, že prílev utečencov do Talianska na člnoch obmedzí.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že počas prvých troch mesiacov tohto roka prišlo v oblasti Stredozemného mora o život 441 migrantov. Ide o najvyšší počet za prvý štvrťrok od roku 2017.