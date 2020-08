Eurokomisár pre vnútorný trh: Bielorusko nie je Európa

Paríž 19. augusta (TASR) - Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v stredu pre rozhlasovú stanicu Europe 1 uviedol, že "Bielorusko nie je Európa". Rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budú podľa neho musieť brať úvahy povahu vzťahov medzi Ruskom a Bieloruskom. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Bielorusko nie je Európa, je na hraniciach Európy, medzi Európou a Ruskom. Tamojšia situácia sa nedá porovnať s Ukrajinou či Gruzínskom. Bielorusko je pevne spojené s Ruskom a väčšina obyvateľov si želá blízke vzťahy s Ruskom," povedal Breton.



Breton ďalej uviedol, že európski lídri sprísnia sankcie voči Bielorusku, čo neskôr potvrdil aj predseda Európskej rady Charles Michel.



"Je jasné, že to (výsledok bieloruských prezidentských volieb) nie je v súlade so želaním ľudí. Je tam neakceptovateľné násilie a chýba rešpekt k vláde práva. Už sa zaviedli sankcie a nepochybne sa dnes popoludní sprísnia," povedal.



Na videosummite európskych lídrov zameranej na situáciu v Bielorusku Európska únia v stredu odmietla uznať výsledky bieloruských prezidentských volieb z 9. augusta.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová po jeho skončení uviedla, že "Pre nás... niet pochýb o tom, že vo voľbách došlo k veľkému porušovaniu pravidiel".



Michel následne oznámil, že Európska únia "čoskoro uvalí sankcie v značnom množstve na jednotlivcov zodpovedných za násilie, represie a volebné podvody (v Bielorusku)".



Úradujúci prezident Alexandr Lukašenko vo voľbách podľa oficiálnych výsledkov získal 80,1 percenta hlasov, jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská 10,12 percenta.



Následné masové protesty vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich a viac ako 6000 osôb bolo zadržaných.