Eurokomisár Reynders: COVID pasy by sa mali spustiť od 1. júla

Brusel 21. mája (TASR) - Európske zelené COVID pasy by mali byť aktívne najneskôr od 1. júla. Povedal to v piatok eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders, ktorý štvrtkovú dohodu členských krajín EÚ a Európskeho parlamentu (EP) na podmienkach týchto osvedčení označil za "dobrú správu pre všetkých občanov členských krajín EÚ". Informovala o tom agentúra DPA.



COVID pasy občanom členských krajín EÚ umožnia "slobodnejšie sa pohybovať v rámci EÚ s úplnou bezpečnosťou čo sa týka zdravia", a podporia odvetvia ekonomiky závislé od voľného pohybu ľudí, povedal Reynders novinárom v Bruseli.



Členské štáty Únie majú podľa Reyndersa počas júna ukončiť všetky prípravy, aby tak mohli úspešne spustiť COVID pasy s cieľom zjednodušiť cestovanie po Európe. EK ponúka v tejto súvislosti technickú podporu, ako aj finančné prostriedky, dodal eurokomisár.



Členské štáty EÚ, ktoré však budú potrebovať viac času na prípravu, budú môcť využiť ešte šesťtýždňové prechodné obdobie, dodal Reynders s tým, že táto etapa pokrýva väčšinu z vrcholnej letnej sezóny v júli a auguste.



Členské štáty EÚ a EP uzavreli vo štvrtok večer dočasnú kompromisnú dohodu, ktorá stanovuje podmienky používanie týchto certifikátov. Na budúci týždeň na mimoriadnom summite EÚ (24. - 25. mája) budú o nich rokovať šéfovia vlád a štátov a nakoniec budú musieť dohodu odobriť aj poslanci EP počas svojho júnového plenárneho zasadnutia (7. - 10. júna) v Štrasburgu.



Tri typy certifikátov - pre zaočkovaných ľudí, pre osoby s negatívnym výsledkom testu a pre tých, čo prekonali ochorenie COVID-19 - budú dostupné zdarma, a to v digitálnej i v papierovej podobe. Osvedčenia budú akceptované vo všetkých krajinách Únie bez ohľadu na to, v ktorej z krajín boli vydané.