< sekcia Zahraničie
Eurokomisár: Rokovania o návratových centrách majú viesť členské štáty
Jeho vyhlásenia prichádzajú v čase, keď EÚ realizuje rozsiahlu reformu azylového a migračného systému.
Autor TASR
Štrasburg 27. novembra (TASR) - Eurokomisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner trvá na tom, že rokovania o takzvaných návratových centrách v krajinách mimo Európskej únie sú záležitosťou členských štátov a nie Európskej komisie (EK). V rozhovore pre portál Euractiv.com, zverejnenom vo štvrtok, tak odmietol výzvy viacerých vlád, aby Brusel v tejto otázke prevzal iniciatívu, informuje TASR.
Brunner zdôraznil, že úlohou Komisie je „pripraviť pôdu“ pre inovatívne riešenia, no nie uzatvárať dohody s tretími krajinami o zariadeniach určených pre zamietnutých žiadateľov o azyl. „Ak sa na to niektorý členský štát rozhodne, radi pomôžeme, ale nie je úlohou EK vyjednávať návratové centrá,“ uviedol.
Jeho vyhlásenia prichádzajú v čase, keď EÚ realizuje rozsiahlu reformu azylového a migračného systému. Brunner už na jar predstavil balík sprísnených pravidiel v oblasti návratov, ktorý kritizujú niektoré ľudskoprávne organizácie. Varujú, že tvrdší prístup môže oslabiť existujúce záruky, zatiaľ čo eurokomisár tvrdí, že väčšina členských krajín presadzuje prísnejší postup.
Obavy sa do značnej miery týkajú práve návratových centier. Brunner pre TASR už v septembri uviedol, že takéto zariadenia by fungovali „na základe jasných záruk a pravidiel“.
Eurokomisár zároveň naznačil, že budúcoročná revízia mandátu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) by mohla viesť k rozšíreniu jej pôsobnosti, najmä v oblasti návratov a spolupráce s partnermi mimo EÚ. Upozornil, že zbor, ktorý má vzrásť na 30.000 príslušníkov, sa musí prispôsobiť „novému prostrediu hrozieb“ vrátane rastúcej aktivity dronov.
Brunner zdôraznil, že úlohou Komisie je „pripraviť pôdu“ pre inovatívne riešenia, no nie uzatvárať dohody s tretími krajinami o zariadeniach určených pre zamietnutých žiadateľov o azyl. „Ak sa na to niektorý členský štát rozhodne, radi pomôžeme, ale nie je úlohou EK vyjednávať návratové centrá,“ uviedol.
Jeho vyhlásenia prichádzajú v čase, keď EÚ realizuje rozsiahlu reformu azylového a migračného systému. Brunner už na jar predstavil balík sprísnených pravidiel v oblasti návratov, ktorý kritizujú niektoré ľudskoprávne organizácie. Varujú, že tvrdší prístup môže oslabiť existujúce záruky, zatiaľ čo eurokomisár tvrdí, že väčšina členských krajín presadzuje prísnejší postup.
Obavy sa do značnej miery týkajú práve návratových centier. Brunner pre TASR už v septembri uviedol, že takéto zariadenia by fungovali „na základe jasných záruk a pravidiel“.
Eurokomisár zároveň naznačil, že budúcoročná revízia mandátu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) by mohla viesť k rozšíreniu jej pôsobnosti, najmä v oblasti návratov a spolupráce s partnermi mimo EÚ. Upozornil, že zbor, ktorý má vzrásť na 30.000 príslušníkov, sa musí prispôsobiť „novému prostrediu hrozieb“ vrátane rastúcej aktivity dronov.