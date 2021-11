Eurokomisár Schinas pokračuje v blízkovýchodnom protimigračnom turné

Brusel 15. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok informovala, že jej podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas je na oficiálnej návšteve v Bagdade, kde s predstaviteľmi irackej vlády rokuje o zastavení riadeného leteckého prevozu migrantov do Bieloruska.



Exekutíva EÚ spresnila, že pondelňajšia návšteva gréckeho eurokomisára v irackej metropole je v poradí jeho už treťou zastávkou v krajinách Blízkeho východu. Cieľom tohto "turné" po partnerských krajinách EÚ je snaha zastaviť riadenie a zneužívanie migrácie zo strany bieloruského režimu.



Brusel opakovane viní režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že umožňuje príchod tisícov nelegálnych migrantov do svojej krajiny a potom ich posiela na vonkajšie hranice EÚ.



Schinas sa v Bagdade stretne s predsedom irackej vlády Mustafom Kázimím za prítomnosti ministra vnútra Iraku Usmána Ghanímího. Podpredseda EK bude rokovať aj so šéfom irackej diplomacie Fuádom Husajnom.



Jeho rokovania v Bagdade nasledujú po minulotýždňových úspešných návštevách v Dubaji a Bejrúte. Schinas aj v Spojených arabských emirátoch, aj v Libanone získal prísľub silnej angažovanosti týchto krajín pri spoločnom riešení problému riadenej migrácie do Bieloruska.



Libanon aj Spojené arabské emiráty krátko po jeho návšteve zaviedli opatrenia na zastavenie vycestovania do Bieloruska za pomoci nástrojov, aké už predtým použil napríklad turecký úrad civilného letectva. Rovnako po diplomatických zásahoch zo strany EÚ pozastavenie letov, ktoré umožňovali prevoz migrantov do Minska, oznámila aj sýrska letecká spoločnosť Cham Wings Airways.