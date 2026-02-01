< sekcia Zahraničie
Eurokomisár: Sýria nie je dostatočne stabilná pre masové deportácie
Len v Nemecku sa v súčasnosti nachádza viac ako 940.000 Sýrčanov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 1. februára (TASR) - Situácia v Sýrii sa zatiaľ nezlepšila natoľko, aby krajiny Európskej únie mohli začať posielať veľké množstvo Sýrčanov hľadajúcich útočisko v EÚ späť do ich domovskej krajiny. V rozhovore pre agentúru DPA zverejnenom v sobotu to uviedol eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner, píše TASR.
„Zatiaľ nie sme v bode, keď by bola Sýria dostatočne stabilná na to, aby sme mohli vykonávať rozsiahle deportácie. Krajina podľa pravidiel EÚ ešte nie je bezpečnou krajinou pôvodu. Poskytujeme podporu na zlepšenie a zmenu tejto situácie,“ vyhlásil Brunner.
Agentúra DPA uvádza, že s výnimkou zločincov sa preto počiatočný dôraz kladie najmä na dobrovoľný návrat. Brunner však doplnil, že ho Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) informovala, že „situácia sa v Sýrii zlepšuje“.
Len v Nemecku sa v súčasnosti nachádza viac ako 940.000 Sýrčanov. Minister zahraničných vecí Johann Wadephul si preto v októbri vyslúžil ostrú kritiku aj vo svojej strane Kresťanskodemokratická únia (CDU) po tom, čo počas návštevy Sýrie vyjadril pochybnosti o dobrovoľnom návrate veľkého počtu Sýrčanov.
Sesterská strana CDU - bavorská Kresťanskosociálna únia (CSU) - vo svojom uznesení vyhlásila, že väčšina Sýrčanov s dočasným povolením na pobyt po skončení občianskej vojny v Sýrii už nemá dôvod na ochranu a bude potrebné spustiť deportácie.
Občianska vojna v Sýrii sa skončila v decembri 2024 po tom, čo vtedajší vodca povstalcov a súčasný prezident Ahmad Šara a jeho jednotky zvrhli režim dlhoročného prezidenta Bašára Asada.
„Zatiaľ nie sme v bode, keď by bola Sýria dostatočne stabilná na to, aby sme mohli vykonávať rozsiahle deportácie. Krajina podľa pravidiel EÚ ešte nie je bezpečnou krajinou pôvodu. Poskytujeme podporu na zlepšenie a zmenu tejto situácie,“ vyhlásil Brunner.
Agentúra DPA uvádza, že s výnimkou zločincov sa preto počiatočný dôraz kladie najmä na dobrovoľný návrat. Brunner však doplnil, že ho Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) informovala, že „situácia sa v Sýrii zlepšuje“.
Len v Nemecku sa v súčasnosti nachádza viac ako 940.000 Sýrčanov. Minister zahraničných vecí Johann Wadephul si preto v októbri vyslúžil ostrú kritiku aj vo svojej strane Kresťanskodemokratická únia (CDU) po tom, čo počas návštevy Sýrie vyjadril pochybnosti o dobrovoľnom návrate veľkého počtu Sýrčanov.
Sesterská strana CDU - bavorská Kresťanskosociálna únia (CSU) - vo svojom uznesení vyhlásila, že väčšina Sýrčanov s dočasným povolením na pobyt po skončení občianskej vojny v Sýrii už nemá dôvod na ochranu a bude potrebné spustiť deportácie.
Občianska vojna v Sýrii sa skončila v decembri 2024 po tom, čo vtedajší vodca povstalcov a súčasný prezident Ahmad Šara a jeho jednotky zvrhli režim dlhoročného prezidenta Bašára Asada.