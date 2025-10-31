< sekcia Zahraničie
Eurokomisár v Sarajeve vyzval na spoluprácu pri ochrane hraníc
Autor TASR
Sarajevo 30. októbra (TASR) - Európsky komisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner vo štvrtok vyzval členské štáty EÚ a krajiny západného Balkánu na posilnenie spolupráce v oblasti ochrany hraníc. Uviedol to v Sarajeve, kde sa zúčastnil na konferencii o cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii, píše TASR podľa správy agentúry Hina.
Brunner poznamenal, že spolupráca v rámci kontroly migrácie už priniesla konkrétne výsledky. Pripomenul, že za posledné tri roky sa počet nelegálnych prechodov na západnom Balkáne znížil o takmer 90 percent. Ide okrem iného o dôsledok zosúladenia vízovej politiky a nasadenie personálu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v Bosne a Hercegovine.
Eurokomisár oznámil, že v súčasnosti sa pripravuje nová vízová stratégia, ktorej cieľom je zabezpečiť lepšiu ochranu hraníc a bojovať proti pašovaniu ľudí a terorizmu, v súvislosti s ktorým nedávno zadržali 450 osôb. Vyjadril sa aj k nedávno spustenému systému hraničných kontrol pre občanov krajín mimo EÚ (EES), ktorý podľa neho funguje dobre - zhromaždené boli údaje o približne jednom milióne osôb.
Na konferencii v Sarajeve sa popri ministroch vnútra a spravodlivosti zo šiestich štátov regiónu zúčastnil aj dánsky minister pre migráciu a integráciu Rasmus Stoklund, ktorého krajina predsedá Rade EÚ. Podľa agentúry Hina zdôraznil, že je potrebné vyvážiť migráciu na trhu práce s prevenciou nelegálneho vstupu. Dánsko v tomto smere podľa neho hľadá inovatívne riešenie.
Ministri krajín západného Balkánu podpísali spoločný akčný plán boja proti terorizmu a násilnému extrémizmu na obdobie do roku 2030.
