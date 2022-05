Eurokomisár: Vojnové zločiny na Ukrajine nezostanú nepotrestané

Turín 21. mája (TASR) - Vojnové zločiny na Ukrajine budú trestne stíhané a zverstvá spáchané počas ruskej invázie "nezostanú nepotrestané". Vyhlásil to v sobotu komisár Európskej únie pre spravodlivosť Didier Reynders, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Reynders pre talianske noviny La Stampa povedal, že vojnové zločiny na Ukrajine vyšetruje 11 členských štátov EÚ, pričom dosiaľ identifikovali viac než 600 podozrivých osôb.



Vyšetrovania prebiehajú na Ukrajine, no tiež v rôznych iných európskych krajinách pomocou výpovedí ľudí, ktorí utiekli pred násilím a bojmi, uviedol Reynders.



Eurokomisár tiež upozornil, že dôkazy o vojnových zločinoch sa musia zhromažďovať správne, pretože by bolo "pohromou", ak by sa medzi ne dostali falošné informácie.