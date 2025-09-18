< sekcia Zahraničie
Eurokomisár zvolá schôdzku ministrov s Ukrajinou o obrane proti dronom
Diskusia o projekte obrany proti bezpilotným lietadlám je v počiatočnej fáze.
Autor TASR
Brusel 18. septembra (TASR) - Eurokomisár pre obranu Adrius Kubilius vo štvrtok oznámil, že plánuje na budúci týždeň zvolať virtuálne rokovanie ministrov obrany krajín východnej Európy o vybudovaní „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ. Potvrdil, že Európska komisia chce tento koncept čo najrýchlejšie pretaviť do reality. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Denník The Financial Times už v stredu informoval, že členské štáty NATO na východnom krídle majú dostať takmer 100 miliárd na pôžičky súvisiace s obranou. Pôjde o prostriedky z celkovej sumy 150 miliárd eur získaných zo spoločného programu EÚ SAFE (Security Action for Europe). Brusel chce takto podľa FT urýchliť výstavbu „múru proti dronom“ založeného na technológii, ktorá sa osvedčila v boji na Ukrajine.
Niektoré členské štáty EÚ podľa Kubiliusa diskutovali o myšlienke vytvorenia obrannej línie proti dronom už pred nedávnym narušením vzdušného priestoru Poľska ruskými bezpilotnými lietadlami. Tento prienik podľa analytikov a predstaviteľov odhalil medzery v schopnosti EÚ a NATO chrániť sa pred dronmi. Spojenecké sily nad Poľskom zničili štyri z 19 strojov, a to pomocou rakiet vypálených zo stíhačiek.
„Chceme naozaj pokročiť s veľmi intenzívnymi a efektívnymi prípravami, aby sme začali vyplňovať túto medzeru, ktorá je pre nás naozaj veľmi nebezpečná... tak rýchlo, ako to len bude možné,“ povedal eurokomisár a niekdajší litovský premiér v telefonickom rozhovore pre Reuters.
O vybudovaní „múru proti dronom“ plánuje Kubilius usporiadať videokonferenciu s ministrami obrany východoeurópskych krajín a zástupcom Ukrajiny, ktorý by sa mohol podeliť o skúsenosti z vojny vyvolanej ruskou inváziou vo februári 2022. Eurokomisár v uplynulých dňoch rokoval v Kyjeve s predstaviteľmi vlády aj priemyslu, podľa neho sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky.
Diskusia o projekte obrany proti bezpilotným lietadlám je v počiatočnej fáze, uviedol. Podľa jeho predstáv by ale mohlo ísť o kombináciu senzorov, rôznych zbraní a rušiacich systémov, ktoré by dokázali zaznamenať a zneškodniť prilietajúce drony. Dodal, že je ešte priskoro odhadovať náklady na takýto projekt alebo ako dlho by trvalo jeho zavedenie. Podľa predpokladov niektorých analytikov mohol byť hotový do roka.
Iniciatívy s cieľom získať ukrajinské „know-how“ sa po vniknutí dronov do svojho vzdušného priestoru chopilo Poľsko. Ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ vo štvrtok oznámil, že Ukrajinci budú školiť svojich poľských kolegov v oblasti boja proti dronom.
