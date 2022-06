Eurokomisárka: Chceme obmedziť používanie pesticídov

Brusel 14. júna (TASR) - Európska komisia čoskoro predstaví návrh nových pravidiel používania pesticídov v Európskej únii. Oznámila to eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová na pondelkovom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, pričom sa odvolala aj na požiadavky, ktoré vzišli z Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), informuje TASR.



Ako zdôraznila Kyriakidisová, cieľom nie je zakázať pesticídy, ale obmedziť ich nadužívanie a používanie tam, kde sú dostupné iné alternatívy.



"Ide o ochranu zdravia ľudí, životného prostredia a biodiverzity," zdôraznila eurokomisárka.



"Naši občania sa vyjadrili veľmi jasne: chcú, aby sa používalo menej pesticídov. Za týmto účelom vznikli úspešné európske občianske iniciatívy a opakovane sme to počuli aj na Konferencii o budúcnosti Európy," uviedla Kyriakidisová.



Varovala, že nečinnosť v tejto oblasti by mohla vážne ohroziť potravinovú bezpečnosť a zdravie obyvateľov EÚ.